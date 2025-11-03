El Ayuntamiento de Córdoba, a punto de adjudicar con 7 años de retraso la obra de la Cañada Real Soriana

El Ayuntamiento de Córdoba está a punto de adjudicar la obra de la Cañada Real Soriana, en Villarrubia. La actuación llega, eso sí, con un retraso de 7 años. La Delegación de Infraestructuras ha aprobado, de momento, excluir de la licitación convocada para el proyecto de mejora y reforma de la zona verde de la calle Cañada Real Soriana a la entidad Alvac S.A., por no haber justificado suficientemente su oferta, incursa en baja desproporcionada, y ha requerido a la empresa Licuas (segunda en el listado de mejores ofertas presentadas) la documentación precisa para culminar el proceso de licitación, según ha confirmado el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga.

Esta actuación correspondería a la primera fase de una obra muy esperada por la población de esta barriada periférica que lleva años reclamándola. En este sentido, cabe recordar que la actuación prevista en la zona fue redactada y planificada hace dos mandatos, cuando PSOE e Izquierda Unida gobernaban, por lo que estaba únicamente pendiente de lograr dotación presupuestaria para su ejecución. Esta reivindicación histórica fue retomada el pasado mes de julio, con una inversión de 607.166,51 euros y un plazo de ejecución estimado de 6 meses.

El objeto del contrato consiste en adecuar las áreas existentes de la primera fase de la zona verde situada en la calle Cañada Real Soriana. El objetivo general que se persigue es mejorar y consolidar el área de actuación, haciéndola más atractiva para que los habitantes y usuarios de la zona puedan usar este espacio con mayor frecuencia y se convierta en un punto de confluencia y convivencia entre los vecinos de la barriada.

Actuaciones previstas

Según la memoria del proyecto está prevista la construcción de un camino peatonal de jabre granítico descompuesto (arena fina) que recorrerá longitudinalmente la zona de actuación; la eliminación de gran parte de la arboleda existente, sobre todo olmos que están en mal estado; la realización de nuevas plantaciones de árboles; la dotación de mobiliario urbano (bancos y fuente bebedero) que permita la estancia y el descanso de los usuarios de la zona verde o la construcción de un nuevo aparcamiento de zahorra artificial y ampliación de los aparcamientos en cordón existentes en varias zonas que lindan con la calzada de la calle Cañada Real Soriana.

Por otro lado, está prevista la construcción de una zona central de ocio y esparcimiento, pavimentada con jabre granítico descompuesto, dotada con zona de juegos infantiles, zona de aparatos cardiosaludables, pista multideportiva, zona de street workout, arbolado, mobiliario urbano y red de alumbrado público que permitirá el uso y disfrute nocturno de esta zona, entre otras.

Críticas de la oposición

Este lunes el concejal de Hacemos Córdoba se ha hecho eco de este nuevo paso administrativo y ha vuelto a lamentar la tardanza del equipo de gobierno en llevar a cabo esta obra.