El Ayuntamiento de Córdoba critica a Adif por haberle tenido que pagar 435.000 euros por el tacón de los Olivos Borrachos

La junta de gobierno local acordó este lunes el pago a Adif de un total de 435.000 euros para el pago del conocido como tacón de los Olivos Borrachos, un espacio de titularidad estatal que ha tenido que adquirir el Ayuntamiento de Córdoba para la construcción de una plaza en esa zona de la capital cordobesa. En concreto, hoy se ha acordado estimar las últimas alegaciones formuladas por Adif y la aprobación definitiva del proyecto de expropiación forzosa por el sistema de tasación conjunta del sistema local viario de Olivos Borrachos.

Se trata de un espacio de algo menos de 2.500 metros cuadrados situado en el lado izquierdo de la vía de la línea de AVE, en la prolongación de la calle José Alcalde Irán, que llevaba años reclamando el Consistorio cordobés. De hecho, Urbanismo lleva desde 2003 con la idea de urbanizar la parte que falta para culminar la barriada de los Olivos Borrachos y se remonta a 2004 la primera solicitud realizada a Renfe para la cesión del suelo en cuestión.

Expropiación

Tras años de tiras y afloja, en noviembre de 2022, Urbanismo acordó solicitar a Adif la cesión gratuita y autorización para llevar a cabo las obras previstas, pero tras la respuesta de Adif, el organismo municipal acordó en enero de 2023 iniciar el proceso de expropiación, que, finalmente, ha sido la fórmula elegida para quedarse con el espacio.

El portavoz del gobierno local, Miguel Ángel Torrico, recordó hoy que la actuación prevista consistirá en la remodelación del espacio y la construcción de una plaza pública para disfrute de todos los vecinos del barrio y de Córdoba, y aprovechó para criticar a Adif por no haber cedido el espacio a pesar de que se trataba de una finalidad pública.

Críticas a Adif

"A pesar de que ese sea el fin y el destino de ese suelo, Adif no se ha venido a razones de negociación ni de cesión, sino que ha valorado el suelo y nosotros, como la prioridad del bienestar de los vecinos, hemos acordado ese pago, aunque desde luego esperábamos otra actitud por parte de Adif, aunque ya, por desgracia, estamos bastante acostumbrados a esa actitud por parte de ADIF", ha asegurado el edil del PP. En este sentido, Torrico ha aprovechado para recordar que hace unos días, a pesar de que el Gobierno central tiene "140 viviendas vacías en la ciudad de Córdoba, aunque no sabemos dónde están", el PSOE reclamó al Ayuntamiento que hiciera más viviendas.