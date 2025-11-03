El alcalde se compromete a garantizar "sin ninguna duda" la continuidad de las exhumaciones en Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha comprometido este lunes a garantizar la continuidad de las exhumaciones en Córdoba. El regidor expresó su compromiso después de que la Asociación Dejadnos Llorar expresara el viernes sus dudas acerca de la continuidad de estos trabajos para recuperación de la memoria histórica, que se iniciaron en el cementerio de La Salud de la capital cordobesa hace ahora dos años. En concreto, el alcalde dijo este lunes que desde el Ayuntamiento de Córdoba quieren dejar firmado el convenio "antes de que acabe el año que es el compromiso". "Nosotros tenemos un compromiso firme, lo hemos trasladado a Dejarnos Llorar en diversas ocasiones", aseguró Bellido.

La Delegación de Infraestructuras, con Miguel Ruiz Madruga a la cabeza, es la responsable de la Memoria Histórica y, según indicó el alcalde, está ya trabajando para dar continuidad al convenio que firmaron las cuatro administraciones: Estado, Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba y Ayuntamiento. "Tiene ya el presupuesto y, sobre todo, tenemos ya el contacto con el Ministerio y estamos cerrando. Espero que cumplamos con lo que nos comprometimos en nuestra intervención y que antes del final de año se quede cerrado", aseguró el alcalde.

Unos trabajos inconclusos

En este sentido, Bellido recordó que la prolongación de los convenios se debe a que los trabajos de exhumación no han podido completarse en el cementerio de La Salud. "El convenio que se hizo estaba bien hecho, pero ha sido insuficiente en el sentido de que con ese presupuesto no hemos llegado a todo lo que había que llegar. Entonces hay que renovar el convenio para seguir trabajando y eso es lo que vamos a hacer, renovar el convenio sin ninguna duda".