Testimonio
Alba Serrano, terapeuta ocupacional: "Mi misión es dar a los mayores más autonomía"
Recién acabada la carrera y el máster, ha sido contratada para su primer empleo
Alba Serrano es terapeuta ocupacional especializada en neurorrehabilitación. Tiene 22 años y acaba de ser contratada en la residencia Vitalia Delicias para desempeñar su primer empleo. Iba para fisioterapeuta hasta que su hermana, psicóloga de profesión, le habló de esta especialidad y cambió el rumbo. «La carrera me ha encantado, es la más bonita del mundo», asegura.
No ha trabajado con mayores durante sus prácticas académicas, pero está deseando empezar a hacerlo. «Me gusta el enfoque que se le va a dar aquí, mi misión será dar más autonomía a los mayores, diseñar actividades para ayudar a los residentes a que ganen independencia y calidad de vida, a que se sientan lo mejor posible», señala. «Tengo muchas ganas de trabajar con ellos, estoy segura de que va a ser muy bonito, tengo a mis tres abuelos y me gusta mucho tratar con las personas mayores, te dan mucho cariño».
