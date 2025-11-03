Adif renovará el sistema que controla el tráfico de trenes desde Córdoba

Adif destinará 11,7 millones de euros a desplegar la tecnología más avanzada en gestión de tráfico ferroviario en los cuatro Centros de Regulación de Circulación (CRC), incluido el de Córdoba, desde los que controla, en remoto y tiempo real, todos los trenes que circulan por líneas de ancho convencional de Andalucía y Extremadura. La actuación, que acaba de adjudicar, supone renovar el Control de Tráfico Centralizado (CTC), el software y hardware que conforman el ‘cerebro tecnológico’ de la gestión de circulación ferroviaria, en los CRC de Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga.

Estos CRC, ha informado Adif, contarán con un CTC a la vanguardia tecnológica en gestión de tráfico, con nuevas herramientas y funcionalidades. Además, se dotarán de un sistema de respaldo, que asegura la continuidad de la circulación en caso de incidencia en el principal.

Más de 1.400 kilómetros

En concreto, el nuevo CTC integrará el control del ámbito sur de la red ferroviaria convencional: el tráfico de líneas que suman un total de 1.406 kilómetros, al incorporar la gestión del tramo Plasencia-Cáceres-Badajoz de la nueva línea a Extremadura y el Santa Cruz de Mudela–Linares-Baeza, hasta ahora dependiente del CTC de Manzanares (Ciudad Real).

Además, los CRC en los que se instala se reforzarán con el despliegue de 12 nuevos Puestos Regionales de Operaciones (PRO) distribuidos por Andalucía y Extremadura (Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga, Almería, Huelva, Linares-Baeza, Ronda, Jerez, Mérida, Cáceres y Zafra).

Impulso al plan de 72 millones que moderniza la gestión del tráfico

"Adif da un nuevo impulso para completar el plan que, con una inversión global de 72 millones de euros, está modernizando y dotando de última tecnología los CRC desde los que gestiona en remoto y tiempo real la circulación de trenes por toda la red convencional y de ancho métrico", ha detallado.

En el marco de este plan, Adif ya ha completado la renovación del CTC de los CRC de Barcelona, León, Oviedo, Valencia, y también el correspondiente a la red de ancho métrico de los CRC de El Berrón, Santander y Bilbao, mientras que actualmente avanza en la renovación de este sistema en los CRC de red convencional de Madrid Chamartín, Manzanares, Ourense, Miranda, Santander y Bilbao, y tiene en licitación el de Zaragoza.

Control de Tráfico Centralizado

El Control de Tráfico Centralizado (CTC) es la solución tecnológica con la que se controlan a distancia los enclavamientos, los dispositivos que gestionan en tiempo real y en remoto la señalización y los desvíos de la red ferroviaria, estableciendo itinerarios seguros para las circulaciones.

El CTC constituye así el ‘cerebro’ de los 19 CRC, centros neurálgicos operativos las 24 horas y los 365 días del año, distribuidos por la red ferroviaria y a la vanguardia tecnológica desde los que Adif supervisa la circulación para asegurar el cumplimiento de los planes de transporte y optimizar la capacidad con criterios de fiabilidad, puntualidad y calidad.

También renueva los edificios

Esta renovación de los CTC se suma a la que, en paralelo, Adif acomete en los edificios que albergan los CRC. Tras completar en los últimos años las de los centros de León, El Berrón, Bilbao o Sevilla, actualmente acomete los de Córdoba, Ourense y Valencia.

La renovación de este sistema contribuye a la consecución del ODS número 9 (fomento de infraestructuras sostenibles, fiables y de calidad).