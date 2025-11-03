Más de 150 cordobeses se incorporan a los centros militares de formación de las Fuerzas Armadas

Un total de 158 cordobeses que han accedido a las Escalas de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas en el segundo ciclo de la convocatoria de 2025 se han incorporado este lunes a los centros militares de formación del ejército y la armada

Así, durante el presente año, se han convocado dos ciclos para ingresar en las Escalas de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas. El primero finalizó en abril y el segundo acaba de terminar con la incorporación de 142 cordobeses al Ejército de Tierra, seis en la Armada y diez en el Ejército del Aire y del Espacio, según ha informado la Subdelegación de Defensa en Córdoba.

En el proceso global del año 2025, han finalizado el proceso de selección en sus dos ciclos, 619 cordobeses, de los que han obtenido plaza 314, lo que supone que más del cincuenta por ciento de los jóvenes que terminan el procedimiento, han obtenido plaza en las Fuerzas Armadas.

Reservistas voluntarios

Por otra parte, el martes 4 de noviembre comienza en la Subdelegación de Defensa en Córdoba el proceso de selección para el acceso a la condición de reservista voluntario de las Fuerzas Armadas, cuyo período de cita previa finalizará el próximo martes 11 de noviembre.

Aquel personal que esté interesado en participar en el proceso, debe realizar la solicitud de cita previa a través de la página web del Ministerio de Defensa, Sede Electrónica Central disponible en el siguiente enlace:Acceso y Consulta de Ciudadanos a Expedientes de la Administración (defensa.gob.es).