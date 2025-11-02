Vicenta, 66 años vendiendo fruta: "Para subsistir, hay que ser muy profesional"

Vicenta Clemente es una vendedora de las que quedan pocas. «Llevo 66 años vendiendo fruta, desde que tenía diez», asegura. Ahora tiene 75 y sigue siendo autónoma. «Me levanto a las tres de la mañana para ayudar a mis hijos», que desde el año pasado gestionan el negocio. «Esta vida es muy sacrificada, sabes cuándo empiezas, pero no cuando acaba la jornada».

Empezó en las lonjas de Campo Madre de Dios con su padre y en 1991, comenzó por su cuenta como mayorista con Fruroquecor. Mientras habla, alguien le pregunta el precio de una fruta y contesta al instante. «Llevo más de cien artículos que cambian de precio cada día, menos mal que tengo bien la cabeza», bromea, «para subsistir hay que ser muy profesional porque hay mucha competencia y poco margen, por eso muchos han tenido que cerrar, son tiempos difíciles para el comercio».