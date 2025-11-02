La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La victoria del Córdoba CF en casa frente al Ceuta, la declaración de Villanueva de Córdoba como zona catastrófica y el balance y previsión del tiempo centran los titulares vespertinos
Buenas noticias para los cordobesistas. El Córdoba CF ha cumplido con el objetivo y ha recuperado el pulso, anotando una notoria victoria frente al Ceuta en El Arcángel, con dos goles a cero. En otro orden de cosas, el Gobierno central ha aprobado la declaración de zona catastrófica a Villanueva de Córdoba por el incendio forestal dle pasado verano. La declaración permitirá al municipio acceder a ayudas económicas y medidas de apoyo destinadas a la reparación de daños. Por último, hacemos un repaso del tiempo. Las lluvias han pasado de largo este fin de semana pero volverán esta semana, según la previsión de la Aemet. Estos son los detalles del pronóstico y el balance de los últimos días.
- El Córdoba CF derriba al Ceuta en El Arcángel y se asoma a la zona noble
- Villanueva del Rey, declarada zona catastrófica tras el grave incendio forestal de agosto
- La lluvia pasa de largo en Córdoba y se espera de nuevo para mediados de semana
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La caída de la venta minorista refuerza el papel de Mercacórdoba como unidad logística
- Vicenta, 66 años vendiendo fruta: "Para subsistir, hay que ser muy profesional"
- Condenada a un año de prisión por intentar robar en un bar tras destrozar la puerta
- Crónica política de la semana | Tratos, trucos y pocas gachas
- La Universidad de Córdoba lidera en Andalucía en tesis doctorales aprobadas por profesorado
Provincia
- ¿Lleva este pueblo de Córdoba el nombre de un cónsul romano?
- Monturque vive la cultura funeraria y su patrimonio con ‘Mundamortis’
- La restauración del claustro de Los Frailes de Lucena culminará en este mes
España
- Tensión entre Génova y el PP valenciano: Feijóo ve a Catalá como la clave para renovar el partido en la Comunitat Valenciana
Internacional
- La muerte sigue presente en Gaza pese a la tregua: ataques israelíes, toneladas de explosivos sin detonar y hambruna
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
- El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
- Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria