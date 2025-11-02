Buenas noticias para los cordobesistas. El Córdoba CF ha cumplido con el objetivo y ha recuperado el pulso, anotando una notoria victoria frente al Ceuta en El Arcángel, con dos goles a cero. En otro orden de cosas, el Gobierno central ha aprobado la declaración de zona catastrófica a Villanueva de Córdoba por el incendio forestal dle pasado verano. La declaración permitirá al municipio acceder a ayudas económicas y medidas de apoyo destinadas a la reparación de daños. Por último, hacemos un repaso del tiempo. Las lluvias han pasado de largo este fin de semana pero volverán esta semana, según la previsión de la Aemet. Estos son los detalles del pronóstico y el balance de los últimos días.

