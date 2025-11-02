La actualidad del domingo 2 de noviembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La transformación del modelo de Mercacórdoba, la previa del Córdoba CF frente al Ceuta y el protagonismo de los cementerios en el Día de Todos los Santos copan los titulares del día
Mercacórdoba se está adaptando a los tiempos y a los cambios en el modelo de negocio y distribución. Al caer la venta minorista, este enclave da cabida también a espacios para la transformación de producto que cada vez ganan mayor terreno. En otro orden de cosas, ponemos el foco desde ya en El Arcángel donde el Córdoba CF se enfrentará esta tarde, a partir de las 16.15 horas, a un nuevo partido de Liga. Los blanquiverdes buscan recuperar el pulso y lograr una nueva victoria frente al Ceuta. Te lo contamos, como siempre, minuto a minuto. Por último, los cementerios lucieron ayer radiantes tras semanas de preparación. Flores frescas, velas nuevas y familias enteras reunidas para rendir homenaje y mostrar cariño a los que ya no están en el Día de Todos los Santos.
- La caída de la venta minorista refuerza el papel de Mercacórdoba como unidad logística
- El Córdoba CF, en busca de recuperar el pulso ante el Ceuta
- Todos los Santos en Córdoba, el día para recordar a los que faltan
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Antonio Hurtado, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento: «A final de mandato me corto la pajarita; a mí no me echan de ningún lado, me voy yo»
- Freddy, frutero ecuatoriano de Santa Rosa: "No me puedo quejar, he tenido buena acogida"
- Vicenta, 66 años vendiendo fruta: "Para subsistir, hay que ser muy profesional"
- Crónica política | Tratos, trucos y pocas gachas
- Un juez anula un préstamo por usura y evita el pago indebido de más de 14.000 euros
Cofradías
- Rosarios, besamanos y procesiones en una jornada de recogimiento y devoción en Córdoba
- La Virgen del Carmen vuelve este domingo al cementerio de San Rafael en su anual visita
Provincia
- Monturque vive la cultura funeraria y su patrimonio con ‘Mundamortis’
- El arroz más grande de Andalucía se sirve en Montilla
- La restauración del claustro de Los Frailes de Lucena culminará en este mes
Agricultura
Cultura
Andalucía
España
- Génova contempla un futuro sin Mazón y con la alcaldesa Catalá mientras el PP valenciano mueve el nombre de Mompó
Deportes
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
- El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
- Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria