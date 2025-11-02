Mercacórdoba se está adaptando a los tiempos y a los cambios en el modelo de negocio y distribución. Al caer la venta minorista, este enclave da cabida también a espacios para la transformación de producto que cada vez ganan mayor terreno. En otro orden de cosas, ponemos el foco desde ya en El Arcángel donde el Córdoba CF se enfrentará esta tarde, a partir de las 16.15 horas, a un nuevo partido de Liga. Los blanquiverdes buscan recuperar el pulso y lograr una nueva victoria frente al Ceuta. Te lo contamos, como siempre, minuto a minuto. Por último, los cementerios lucieron ayer radiantes tras semanas de preparación. Flores frescas, velas nuevas y familias enteras reunidas para rendir homenaje y mostrar cariño a los que ya no están en el Día de Todos los Santos.

