La Navidad comienza con una reserva en el restaurante del Hospes Palacio del Bailío: cocina de autor en un entorno renovado

La cuenta atrás ya ha comenzado. Se acerca una de las fechas más especiales del año, la Navidad. Durante esta época, los reencuentros, las reuniones y las quedadas con familiares, amigos y compañeros de trabajo se convierten en el evento estrella de la temporada. Prueba de ello son las comidas y cenas familiares o de empresa, dos clásicos de las celebraciones navideñas.

El hotel dispone del Spa Bodyna con diversas experiencias y tratamientos.

Y es que elegir el lugar perfecto puede convertirse en una auténtica odisea. En Córdoba, existe una amplia oferta de bares y restaurantes donde poder celebrar este evento social. En el Hotel Hospes Palacio del Bailío, los ciudadanos podrán disfrutar de una experiencia gastronómica única en un enclave excepcional: el hotel se ubica en un edificio histórico, que es Bien de Interés Cultural (BIC), en el centro de la ciudad.

Así luce el restaurante Arbequina por la noche. / HPB

Una experiencia global Durante la temporada navideña el hotel se viste de gala: decoración festiva, ambientación navideña, adornos elegantes y un ambiente muy acogedor.

Su oferta gastronómica

Arbequina, el restaurante del hotel, se ubica sobre los vestigios de una Domus Romana del S.I.D.C., visibles a través de un suelo de cristal. A este componente visual y sensorial, se suma su gastronomía de vanguardia. «El escenario es propicio para dejarse llevar por los olores y los sabores de la tierra», han explicado desde Hospes Palacio del Bailío.

Al mando de los fogones del hotel se encuentra el chef Rubén González. / HPB

Al mando de los fogones se encuentra el chef Rubén González, que centra su cocina en productos de temporada y de proximidad, utilizando técnicas vanguardistas que ofrecen la mejor versión de los platos tradicionales. «Rubén reinventa la cocina cordobesa para homenajear a todos aquellos que durante siglos han trabajado por y para ella», han añadido.

Tres menús, tres experiencias

Por su contenido diverso y exquisito, la oferta gastronómica del restaurante Arbequina está pensada para sorprender a todo tipo de paladares, hasta a los más exigentes. De esta forma, su propuesta incluye tres menús diferentes que se adaptan a los gustos y preferencias de cada grupo.

Menú 1: creativo y contemporáneo

Este menú se caracteriza por ofrecer sabores internacionales y combinaciones originales. Incluye entrantes para compartir, un plato principal y un postre a elegir, y bodega con diversos tipos de bebida. El precio es de 50 euros.

Uno de los platos gastronómicos del restaurante Arbequina. / HPB

Menú 2: clásico con guiños modernos

Este menú fusiona la cocina tradicional española con un enfoque más gourmet. Incluye entrantes, un plato principal y un postre a elegir, y bodega con diversos tipos de bebida. El precio es de 60 euros.

Menú tipo cóctel

Con este menú, los comensales podrán degustar una gran variedad de tentempiés. Incluye una selección de 15 aperitivos a elegir entre fríos, calientes y postres, y bodega con diversos tipos de bebida. El precio es de 50 euros.

Adaptación de los menús y reservas

Para aquellas personas que padecen algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria, Hospes Palacio del Bailío se adapta a sus necesidades y ofrece menús totalmente personalizados. En cuanto a las reservas, ya están abiertas y desde el hotel recomiendan hacerlas con antelación.

Uno de los platos gastronómicos del restaurante Arbequina. / HPB

Las reservas para el restaurante se pueden hacer por teléfono, llamando al 610 223 677, o por mail, en la dirección maitre.palaciodelbailio@hospes.com.

Spa Bodyna: una opción de regalo para Navidad

Además de ofrecer un espacio gastronómico, el hotel dispone del Spa Bodyna con diversas experiencias y tratamientos. Por ejemplo, el bono ‘Relájese y disfrute’ combina gastronomía y bienestar e incluye acceso al spa, un masaje oriental de 30 minutos y un almuerzo o cena por 110 euros. Por su parte, ‘Siente Bodyna’ brinda acceso a los baños romanos durante una hora, y un masaje o tratamiento, a elección del cliente, de 30 minutos. El precio es de 79 euros.

Baños romanos del hotel. / HPB

Un espacio renovado

La etapa de renovación integral de los tres edificios que integran el Hospes Palacio del Bailío concluirá próximamente, durante la última semana de noviembre. El hotel, que ha reformado su interior con un cambio de mobiliario, decoración y ‘atrezzo’, ha sido diseñado desde el respeto por sus elementos originales.

El hotel ha reformado su interior con un cambio de mobiliario, decoración y ‘atrezzo’. / HPB

Con esta renovación, la firma consolida su posición como referente de lujo en la ciudad. La transformación del interior del hotel se ha realizado bajo la dirección de los diseñadores Bárbara Chapartegui y Tristán Domecq.