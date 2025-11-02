Sucesos
Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
El siniestro se ha producido a la altura del kilómetro 0,500 en el termino municipal de la capital cordobesa
Europa Press
Córdoba
Una persona ha fallecido este domingo, 2 de noviembre, en un accidente de tráfico tras el vuelco de una bicicleta en la calzada registrado en la carretera N-432R, en el término municipal de Córdoba.
Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en un comunicado consultado por Europa Press, el siniestro se ha producido sobre las 10,10 horas, a la altura del kilómetro 0,500, perteneciente a la citada localidad cordobesa.
Hasta el momento no ha trascendido más información sobre este suceso ni datos concretos sobre la víctima fallecida en la carretera interurbana.
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
- El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
- Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria