La lluvia pasa de largo en Córdoba y se espera de nuevo para mediados de semana

La lluvia ha pasado de largo durante el fin de semana en prácticamente toda la provincia de Córdoba, donde apenas cayeron unas gotas en el borde septentrional el pasado sábado. El resto de los dos días se ha presentado con nubes y claros alternándose pero sin asomo de las precipitaciones, con temperaturas suaves que han estado entre los 15,5 grados de madrugada y los 23,8 por la tarde.

En las próximas dos jornadas se esperan pocos cambios en los cielos de la capital cordobesa, con temperaturas que se moverán entre los 10 y los 25 grados por lo general. Así, este lunes esa será la tónica, con algunas nubes altas a primera hora de la mañana que desaparecerán a lo largo del día, sin que haya la más mínima posibilidad de que aparezca la lluvia, de acuerdo con la previsión del tiempo realizada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Para el martes, más de lo mismo, aunque la aparición de las nubes altas se trasladará a las horas principales de la tarde, de nuevo sin riesgo de lluvia. Pero todo eso podría cambiar a partir del próximo miércoles si se cumplen las previsiones actuales de Aemet.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Llega el agua

Así, el día 5 de noviembre amanecerá nublado, pero será por la tarde, a partir del mediodía, cuando esas formaciones nubosas podrían traer de nuevo la lluvia, con una probabilidad que ahora se estima en el 80%. En cuanto al termómetro, se moverá entre los 12 y los 25 grados.

Ya para el jueves se podrían mantener las lluvias, que no se espera que sean cuantiosas, al menos durante la primera parte del día, con una probabilidad del 65%. En cuanto al próximo fin de semana, por ahora los avances señalan que se presentará con bastante nubosidad, aunque las precipitaciones no tienen un elevado porcentaje.