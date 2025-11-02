Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 2 de noviembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Requiem
Solemne Eucaristía
La Santa Iglesia Catedral de Córdoba acogerá una celebración única: la Solemne Eucaristía de Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart, presidida por el Ilmo. Sr. D. Antonio Murillo Torralbo, Canónigo Chantre-Maestro de Capilla, y concelebrada por el Cabildo Catedralicio. La interpretación correrá a cargo de la Orquesta de Córdoba y el Coro de Ópera de Córdoba (Fundación Cajasur), con la dirección de Salvador Vázquez y Clemente Mata al órgano. Participarán los solistas Lucía Tavira (soprano), Lucía Caihuela (mezzo), Luken Munguira (tenor) y Damián del Castillo (barítono). Colecta en beneficio de Cáritas Diocesana. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Santa Iglesia Catedral.
Cardenal Herrero, 1.
19.00 horas.
Teatro
‘Don Juan Tenorio’, de José Zorrilla
La compañía de Teatro Clásico Teatro Par pone en escena una versión única e itinerante de Don Juan Tenorio, la inmortal obra de José Zorilla. Entrada libre por invitación en cultura.dipucordoba.es
CÓRDOBA. Diputación Provincial.
Plaza de Colón, 15.
20.30 horas.
Recital
Guitarra flamenca con Juan Moreno
Dentro del ciclo Trasteando con la guitarra flamenca, habrá un recital a cargo de Juan Moreno. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Posada del Potro.
Plaza del Potro.
12.00 horas.
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
- El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
- Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria