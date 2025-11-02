Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 2 de noviembre de 2025

Requiem

Solemne Eucaristía

La Santa Iglesia Catedral de Córdoba acogerá una celebración única: la Solemne Eucaristía de Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart, presidida por el Ilmo. Sr. D. Antonio Murillo Torralbo, Canónigo Chantre-Maestro de Capilla, y concelebrada por el Cabildo Catedralicio. La interpretación correrá a cargo de la Orquesta de Córdoba y el Coro de Ópera de Córdoba (Fundación Cajasur), con la dirección de Salvador Vázquez y Clemente Mata al órgano. Participarán los solistas Lucía Tavira (soprano), Lucía Caihuela (mezzo), Luken Munguira (tenor) y Damián del Castillo (barítono). Colecta en beneficio de Cáritas Diocesana. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Santa Iglesia Catedral. Cardenal Herrero, 1. 19.00 horas.

Teatro

‘Don Juan Tenorio’, de José Zorrilla

La compañía de Teatro Clásico Teatro Par pone en escena una versión única e itinerante de Don Juan Tenorio, la inmortal obra de José Zorilla. Entrada libre por invitación en cultura.dipucordoba.es

CÓRDOBA. Diputación Provincial. Plaza de Colón, 15. 20.30 horas.

Recital

Guitarra flamenca con Juan Moreno

Dentro del ciclo Trasteando con la guitarra flamenca, habrá un recital a cargo de Juan Moreno. Entrada libre hasta completar el aforo.