Testimonio
Freddy, frutero ecuatoriano de Santa Rosa: "No me puedo quejar, he tenido buena acogida"
En su tienda, además de fruta vende productos procedentes de toda Sudamérica
La frutería de Freddy Díaz es un ejemplo de emprendimiento de las personas inmigrantes en el negocio de la fruta en Córdoba, sobre todo, familias de procedencia sudamericana y china. De origen ecuatoriano, licenciado en Comercio Exterior, Freddy lleva más de veinte años en España y hace ocho años que regenta una frutería en Santa Rosa donde recientemente se ha trasladado a un local más grande. «Este negocio requiere mucho trabajo, da para vivir, pero aunque te esfuerces por ahorrar, es complicado porque se pagan muchos impuestos», afirma.
En su tienda, el flujo de clientes es constante. «No me puedo quejar, he tenido muy buena acogida», asegura. Para mantener los estándares, trabaja duro y apuesta por diferenciarse. «Hay que ir a Mercacórdoba cada día porque se vende mucho y hay que reponer, todo tiene que ser fresco», comenta, «no solo vendo fruta, también productos de toda Sudamérica y hay gente de distintos barrios que viene aquí a buscarlos».
