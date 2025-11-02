Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el domingo 2 de noviembre

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 3 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonia María Cruz Medina

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Salud

