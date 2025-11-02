Condenada a un año de prisión por intentar robar en un bar de Córdoba tras destrozar la puerta

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un año de prisión a una mujer acusada de entrar en un bar de la ciudad, destrozar la puerta e intentar robar. La mujer ya había sido condenada hasta en tres ocasiones por sucesos similares

Los hechos ocurrieron entre las 14.00 horas del 12 de junio de 2023 y las 10.00 horas del día siguiente, cuando la mujer, “con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito”, según explica la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, se dirigió a un bar de la capital. Tras romper la puerta de entrada, accedió al interior del local, donde no encontró ningún objeto ni dinero que pudiera sustraer. Los desperfectos fueron valorados en 1.800 euros. Como recuerda el escrito, la mujer ya había sido condenada en tres ocasiones por el mismo delito.

De esta manera, la Audiencia Provincial le impone un año de prisión por un delito de robo con fuerza, con el agravante de multirreincidencia, y le obliga a indemnizar al propietario del local con 1.800 euros por los daños causados.