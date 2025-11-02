Sucesos
Condenada a un año de prisión por intentar robar en un bar de Córdoba tras destrozar la puerta
La mujer ya había sido penada hasta en tres ocasiones por sucesos similares
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un año de prisión a una mujer acusada de entrar en un bar de la ciudad, destrozar la puerta e intentar robar. La mujer ya había sido condenada hasta en tres ocasiones por sucesos similares
Los hechos ocurrieron entre las 14.00 horas del 12 de junio de 2023 y las 10.00 horas del día siguiente, cuando la mujer, “con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito”, según explica la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, se dirigió a un bar de la capital. Tras romper la puerta de entrada, accedió al interior del local, donde no encontró ningún objeto ni dinero que pudiera sustraer. Los desperfectos fueron valorados en 1.800 euros. Como recuerda el escrito, la mujer ya había sido condenada en tres ocasiones por el mismo delito.
De esta manera, la Audiencia Provincial le impone un año de prisión por un delito de robo con fuerza, con el agravante de multirreincidencia, y le obliga a indemnizar al propietario del local con 1.800 euros por los daños causados.
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
- El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
- Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria