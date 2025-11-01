El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, habla en una entrevista a este periódico de su retirada del cargo para las próximas elecciones. Dejará la portavocía cuando le diga su partido, pero promete acompañar al grupo municipal hasta que se conozca a su sucesor. Por otra parte, miles de cordobeses han caminado hoy a los cementerios en un día para recordar a los que no están. Velas, rezos y flores han sido protagonistas del Día de Todos los Santos, como marca la tradición, como muestra de cariño a los seres queridos fallecidos. Por último, el Córdoba CF se enfrentará mañana a un nuevo partido de Liga en casa. Los blanquiverdes buscan recuperar el pulso y lograr una nueva victoria frente al Ceuta, mañana, a partir de las 16.15 horas.

