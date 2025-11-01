La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La entrevista a Antonio Hurtado, el Día de Todos los Santos en la ciudad y la previa del Córdoba CF frente al Ceuta marcan la tónica informativa del sábado
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, habla en una entrevista a este periódico de su retirada del cargo para las próximas elecciones. Dejará la portavocía cuando le diga su partido, pero promete acompañar al grupo municipal hasta que se conozca a su sucesor. Por otra parte, miles de cordobeses han caminado hoy a los cementerios en un día para recordar a los que no están. Velas, rezos y flores han sido protagonistas del Día de Todos los Santos, como marca la tradición, como muestra de cariño a los seres queridos fallecidos. Por último, el Córdoba CF se enfrentará mañana a un nuevo partido de Liga en casa. Los blanquiverdes buscan recuperar el pulso y lograr una nueva victoria frente al Ceuta, mañana, a partir de las 16.15 horas.
- Antonio Hurtado, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento: «A final de mandato me corto la pajarita; a mí no me echan de ningún lado, me voy yo»
- Todos los Santos en Córdoba, el día para recordar a los que faltan
- El Córdoba CF, en busca de recuperar el pulso ante el Ceuta
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Córdoba aplica las terapias CAR-T contra ciertos cánceres a patologías no oncológicas
- Incidencias en Halloween: los bomberos rescatan a un extranjero tras lanzarse de madrugada al margen del río
- Este es el horario de los centros comerciales y supermercados en Córdoba el Día de Todos los Santos
- Los monjes que dieron nombre a uno de los barrios más populares de Córdoba
- Los niños de 6 a 59 meses de Córdoba se pueden vacunar sin cita este lunes contra la gripe
Provincia
- El arroz más grande de Andalucía se sirve en Montilla
- Intervienen un dispositivo de espionaje en un examen para recuperar puntos del carné de conducir en Puente Genil
Cultura
Andalucía
España
- Génova contempla un futuro sin Mazón y con la alcaldesa Catalá mientras el PP valenciano mueve el nombre de Mompó
Deportes
- Guille del Pino liderará a los ocho cordobeses que competirán en las ligas universitarias de Estados Unidos
- Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
- El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
- Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria