Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La entrevista a Antonio Hurtado, el Día de Todos los Santos en la ciudad y la previa del Córdoba CF frente al Ceuta marcan la tónica informativa del sábado

El Día de Todos los Santos en los cementerios cordobeses.

El Día de Todos los Santos en los cementerios cordobeses. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, habla en una entrevista a este periódico de su retirada del cargo para las próximas elecciones. Dejará la portavocía cuando le diga su partido, pero promete acompañar al grupo municipal hasta que se conozca a su sucesor. Por otra parte, miles de cordobeses han caminado hoy a los cementerios en un día para recordar a los que no están. Velas, rezos y flores han sido protagonistas del Día de Todos los Santos, como marca la tradición, como muestra de cariño a los seres queridos fallecidos. Por último, el Córdoba CF se enfrentará mañana a un nuevo partido de Liga en casa. Los blanquiverdes buscan recuperar el pulso y lograr una nueva victoria frente al Ceuta, mañana, a partir de las 16.15 horas.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Andalucía

España

Deportes

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents