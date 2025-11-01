La actualidad del sábado 1 de noviembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La aplicación de las terapias CAR-T en el Reina Sofía, las fiestas de Halloween en la ciudad y el desembarco de empresas relacionadas con la BLET centran la crónica del día
Abrimos este boletín con la vista puesta en los avances de la sanidad pública cordobesa. El hospital Reina Sofía ya aplica a otras patologías no oncológicas las terapias CAR-T destinadas hasta ahora al tratamiento de cánceres de sangre. En otro orden de cosas, las calles de la ciudad se llenaron ayer de disfraces, calabazas y terror que mantuvieron vivo, en la víspera del día de los difuntos, el espíritu de Halloween. Por último, desde que el proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) está en marcha, Córdoba se ha convertido en un destino atractivo para empresas punteras, sobre todo, aquellas relacionadas con el sector. La última en unirse es la firma vasca Zigor que anunció ayer su instalación en la ciudad con la creación de 150 empleos.
- Concha Herrera, directora de Terapias Avanzadas del hospital Reina Sofía: "Con las células CAR-T la curación puede incrementarse hasta el 50 y 60%"
- Córdoba mantiene viva la llama de Halloween
- El impulso logístico sitúa a Córdoba como destino empresarial ‘top’
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Los cordobeses atrapados en Tanzania logran tomar un avión de regreso a casa en medio del caos: “Hemos tenido muchísima suerte”
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- Empleo público: el Ayuntamiento de Córdoba convoca 36 plazas para varios departamentos municipales
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- Córdoba conmemorará el 25N con más de veinte actividades y la manifestación contra la violencia a las mujeres
- Los comercios de La Viñuela piden ayudas urgentes para la viabilidad de sus negocios durante las obras
Provincia
- Expomiel 2025 abordará los desafíos a los que se enfrenta el sector apícola
- Inaugurada en Baena la delegación del Centro Universitario para el Desarrollo del Aceite de Oliva de la UCO
- Córdoba tiene a 13 municipios en riesgo por presencia del virus del Nilo
