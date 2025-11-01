Abrimos este boletín con la vista puesta en los avances de la sanidad pública cordobesa. El hospital Reina Sofía ya aplica a otras patologías no oncológicas las terapias CAR-T destinadas hasta ahora al tratamiento de cánceres de sangre. En otro orden de cosas, las calles de la ciudad se llenaron ayer de disfraces, calabazas y terror que mantuvieron vivo, en la víspera del día de los difuntos, el espíritu de Halloween. Por último, desde que el proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) está en marcha, Córdoba se ha convertido en un destino atractivo para empresas punteras, sobre todo, aquellas relacionadas con el sector. La última en unirse es la firma vasca Zigor que anunció ayer su instalación en la ciudad con la creación de 150 empleos.

