Todos los Santos en Córdoba, el día para recordar a los que faltan

Hay tradiciones que siguen vivas a pesar de la competencia de las modas foráneas. Halloween, que llegó hace años para quedarse, se celebra la última noche de octubre y es un día para los niños y jóvenes sobre todo. El primer día de noviembre, por contra, es una jornada para las familias, que siguen acudiendo como cada año a los cementerios cordobeses para recordar y honrar a sus queridos que ya no están. Es el Día de Todos los Santos.

Se ha podido comprobar en los camposantos de la ciudad este 1 de noviembre. Miles de cordobeses han acudido a los recintos sagrados, muchos de ellos en grupos familiares de varias generaciones; otros acudían solos o en pareja. Se han visto niños, jóvenes, adultos y ancianos rezando o simplemente guardando un respetuoso silencio. En ocasiones, las familias recordaban tal o cual rasgo del carácter de los fallecidos, siempre con cariño.

Es un día en el que los familiares arreglan y adecentan los nichos, tumbas o el pedazo de tierra sagrada en el que reposan los restos de quienes faltan. Las flores reinan en los cementerios cordobeses llenando de luz y color un espacio de respeto; predominan sobre todo el blanco, el rojo y el amarillo. Han sido muchos quienes acudían a los cementerios provistos ya de ramos de flores, mientras que otros preferían comprarlas directamente en alguno de los puestos ambulantes alrededor de los camposantos. A la puerta del cementerio de San Rafael, la vendedora de uno de estos puestos aconsejaba a una mujer mayor qué flores podía llevarse: "Yo te las corto a la longitud que tú me digas, o si me traes el tiesto te lo arreglo sobre la marcha".

En el interior Rosa paseaba tranquilamente con su marido después de haber visitado la tumba de familiares. "Venimos todos los años, arreglamos la tumba y ponemos flores, aunque venimos más veces a lo largo del año, no sólo en el Día de Todos los Santos. Además, hace buen tiempo y eso siempre ayuda a la gente a venir al cementerio, porque si llueve vienen muchos menos que hoy". Y es que ha sido un día luminoso, sin riesgo de lluvia.

Una familia en el cementerio de San Rafael por el Día de Todos los Santos. / Manuel Murillo

"¡Escalera y pintura!"

Abundan en los cementerios quienes alquilan sus servicios para ayudar a limpiar las tumbas de más difícil acceso. "¡Escalera y pintura!", anunciaban varios de estos operarios por cuenta propia a los cientos de personas que han abarrotado el cementerio de San Rafael durante la mañana.

En los últimos años son más frecuentes las incineraciones que las inhumaciones. Por eso los cementerios disponen de amplias zonas donde los familiares pueden depositar las cenizas de sus seres queridos bajo una sencilla placa, junto a algún arbolito recién plantado y entre plantas aromáticas. "Huele mucho a regaliz", señalaba uno de los asistentes. Y era cierto.

A las 12 del mediodía, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha oficiado la misa del Día de Todos los Santos en el cementerio de San Rafael, ante unas 200 personas y con un grupo de música de cámara.