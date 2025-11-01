El PSOE reprocha la falta de mantenimiento en paradas de Aucorsa

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal reprochó ayer al Gobierno municipal que en seis años no haya hecho mejoras en el mobiliario urbano de las paradas de autobús de la ciudad. Desde el PSOE se reclama al Ayuntamiento, a través de una nota remitida a los medios, que gestione las mejoras necesarias con la empresa que tiene contratada para llevar el mobiliario urbano que hay en las paradas de autobuses públicos de Córdoba. Bernal recuerda en la comunicación que el Ayuntamiento licitó una empresa en la que recae la responsabilidad de gestionar el estado de las paradas de autobuses de Aucorsa, paradas que están en un estado muy deficitario, ya que en muchas de ellas no existe el suficiente mobiliario para atender a los usuarios del autobús.

“Algunas paradas sólo consisten en un poste informativo, no hay paneles digitales actualizando los horarios de los autobuses y, sobre todo, no hay ningún lugar donde sentarse o resguardarse de las inclemencias meteorológicas”, indica la edil, que aduce que Córdoba es una ciudad con una climatología extrema durante varios meses que hace tedioso estar hasta 20 minutos esperando el autobus sin poder resguardarse del sol, sobre todo para personas con movilidad reducida. Desde el PSOE se reclaman estas mejoras tanto en los consejos de Aucorsa como en diferentes plenos, pero hasta ahora no se ha hecho una mejora significativa en el mobiliario de las paradas, según la nota.

“Hay que considerar que las ampliaciones de línea necesitan que se adjudiquen nuevo mobiliario, y hay que hacer una valoración de las líneas y paradas con más usuarios para mejorar las marquesinas y los asientos”, añade Bernal para aclarar que, aunque la compra de autobuses comprometida en el presupuesto del Ayuntamiento para este mes de octubre no se va a realizar, sí se prevé que en unos meses estos autobuses formen parte de la flota de Aucorsa y el mobiliario urbano de las paradas debe estar acorde.