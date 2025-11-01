Los niños de 6 a 59 meses de Córdoba se pueden vacunar sin cita este lunes contra la gripe

El distrito Córdoba-Guadalquivir informa de que este lunes 3 de noviembre, aprovechando que es festivo en los centros de enseñanza, se ha programado una jornada de vacunación sin cita frente a la gripe para niños, que se desarrollará entre las 11.00 y las 14.00 horas. Uno de los grupos de población con más riesgo frente a la gripe es el de los niños de 6 a 59 meses, por eso están incluidos dentro del plan de vacunación antigripal.

La Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía recuerda que todos los años la población infantil es de las que más sufre esta enfermedad, lo que causa que haya algunos casos de menores que necesiten ingreso por las complicaciones que produce la gripe, incluso siendo niños sanos y sin patologías previas.

Puntos de vacunación

Los centros de salud en los que está prevista la vacunación sin cita son en el distrito Guadalquivir (Bujalance, Fuente Palmera, La Carlota, Montoro, Palma del Río, Posadas y Villaviciosa) y en el distrito Córdoba, en la capital (Aeropuerto, Castilla del Pino, avenida de América -Centro-, Fuensanta, Guadalquivir, Huerta de la Reina, Levante Norte, Levante Sur, Lucano, Occidente Azahara, Poniente, Santa Rosa y Sector Sur).

Campaña de vacunación contra la gripe. / ESTHER LOBATO / EUROPA PRESS

Además, en todos los centros de salud del Área Sanitaria Sur de Córdoba también habrá el lunes vacunación sin cita contra la gripe para los niños de 6 a 59 meses, entre las 12.00 y 14.00 horas.