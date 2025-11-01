Incidencias en Halloween: los bomberos de Córdoba rescatan a un extranjero tras lanzarse en plena madrugada al margen del río

La noche de Halloween, plagada de disfraces de cadáveres, brujas y pandilleros con careta de Scream en Córdoba, se ha saldado afortunadamente sin grandes altercados, aunque las fuerzas del orden tuvieron que intervenir en varios puntos de la ciudad por diversas incidencias.

Según las fuentes consultadas, la más aparatosa fue la del rescate de un joven de nacionalidad estadounidense que al parecer se lanzó a los matojos de la margen del río Guadalquivir a su paso por la ciudad por motivos que se desconocen y tuvo que ser rescatado por los bomberos en plena madrugada. En concreto, en el paseo de la Ribera, frente al Soho Fusión. Se desconoce si iba vestido con alguna indumentaria propia de la fiesta exportada de su país y no hay constancia de que estuviera ebrio. Solo ha trascendido que no requirió asistencia médica.

Por otro lado, bares de distintas localizaciones de la ciudad han mantenido ocupada a la Policía Local. La zona más agitada ha sido la de la calle historiador Díaz del Moral, donde se han registrado varias denuncias por ocupación indebida de la vía pública con veladores y venta de alcohol y también por incumplimiento en las medidas de seguridad, en el volumen de la música y en la salida de emergencias, que se encontraba obstruida.

Córdoba se disfraza por Halloween. / Manuel Murillo

Por otro lado, una discoteca de Chinales ha sido denunciada durante la noche por superar el volumen de la música permitido y por vender más entradas de las autorizadas, superando el aforo.

En la calle Escritora Pardo Bazán, un bar ha sido denunciado por una actuación de música no autorizada, mientras en el Paseo de la Victoria ha habido incidencias por ocupación de veladores y por el uso de música no autorizada, mismo caso que el registrado en un local de la Carretera de Trassierra.