Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 1 de noviembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Festival
Artistas de Córdoba por Gaza
La apertura del festival comenzará a las 11.00 con Antonio Manuel Rodríguez, le seguirá a las 11.15, poesía dramatizada palestina La Barraca XXI, circo, a las 12.55 con los Hermanos Moreno y música a partir de las 12.00 y hasta las 23.45 horas con numerosos invitados. Los beneficios del festival se destinarán íntegramente a la organización palestina Awda en Gaza.
CÓRDOBA. Cine Delicias.
Frailes, 10.
Desde las 11.00 horas.
Teatro
‘Don Juan Tenorio’, de José Zorrilla
La compañía de Teatro Clásico Teatro Par pone en escena una versión única e itinerante de Don Juan Tenorio, la inmortal obra de José Zorilla. Entrada libre por invitación en cultura.dipucordoba.es
CÓRDOBA. Diputación Provincial.
Plaza de Colón, 15.
20.30 horas.
Exposición
Continúa ‘Canteros/ bancales’
La muestra de Andrés Delgado se podrá visitar hasta el próximo 4 de enero. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Centro UcoCultura.
Plaza de la Corredera, 40.
De 11.00 a 18.00 horas.
Concierto
Electrolunch, en la Axerquía
Electrolunch llega al Teatro Axerquía en su formato XXL, con la presencia de una de las productoras y djs más importantes de la escena nacional como Cora Novoa y una nutrida representación de artistas cordobeses entre los que destacan Juani Cash, Las Virus, Lebollet o Kamboya.
CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía.
Avda. Menéndez Pidal.
12.00 horas.
