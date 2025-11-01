«A final de mandato me corto la pajarita; a mí no me echan de ningún lado, me voy yo»

-Entonces, se marcha.

-A ver, lo que yo anuncié fue en clave interna y mi intención era que no hubiese trascendido, pero bueno, la conclusión es que sí, que para final de mandato me corto la pajarita. Dejaré la primera línea, aunque voy a estar siempre con mi partido y colaborar decididamente en todo. Ahora mismo estoy volcado con la campaña andaluza y hasta 2027 voy a estar. Pero me comprometí a dar este paso a mediados de mandato y lo hice el día de San Rafael, la fecha límite que me había puesto.

-Pero dígame la verdad, ¿se va o siente que le han invitado a irse?

-No, al contrario, no era el momento de hablar de este tema. Incluso he pedido disculpas por haberlo hecho así. Es una decisión personal mía. No, no, a mí no me echan de ningún lado, me voy yo.

-¿En esta decisión ha pesado más lo personal o lo político?

-Cumplo 65 años en enero, aunque no los aparente, y en 2027 ya me pongo con 67. Creo que hay gente que tiene mucho más horizonte por delante y que lo más razonable es propiciar un relevo, aunque voy a estar acompañando a la candidatura.

-Ahora que se va, supongo que recuerda cuando entró en política.

-En 1994, estando de jefe de servicio de Hacienda en la Diputación, (Pepe) Mellado me ofreció ser delegado de Economía de la Junta. Aunque estaba comprometido en movimientos de cooperación, entonces yo no militaba ni nada. Me sorprendió mucho que me hiciese ese ofrecimiento, pero me explicó que llegaba Magdalena Álvarez y que quería perfiles técnicos. La verdad es que estoy muy agradecido y contento de haber dado el salto.

-¿Cómo ha cambiado el PSOE en estos 30 años?

-Mucho, entonces el PSOE tenía el Gobierno de la nación, el andaluz, muchos gobiernos municipales y la Diputación y era un momento muy interesante en el que se abrió a muchos profesionales. Con la consejera Álvarez estuve 9 años, hasta que me fichó (José Antonio) Almenara para ir a las municipales en 2003 con Mellado, con quien desde el primer día fui portavoz municipal.

-¿Y el Ayuntamiento cómo ha cambiado en ese tiempo? ¿Ha notado mucho la diferencia en sus dos etapas en Capitulares?

-Mucho, entonces era lo que más vida tenía, un bulle-bulle permanente, no solo porque estuviera la atención ciudadana, sino porque había más implicación social de los colectivos; y, ahora, esto es un cementerio, un edificio fantasma.

-¿Eso es reflejo del cambio de la sociedad o del cambio de la institución solo?

-Quien ejerce el poder político es quien determina el perfil de la institución, el que le da carácter. Rosa Aguilar era una persona muy abierta y le daba carácter. Yo estaba en la Consejería de Economía, era un recaudador de impuestos, y, sin embargo, traté de darle un perfil. Este ayuntamiento es reflejo de quien lidera la institución.

-Pues si esto es un cementerio, Bellido es... ¿el enterrador?

-Casi un enterrador, esto es un edificio muerto por completo. Aquí solo te tropiezas con determinados personajes en los vestíbulos. No creo que sea una cuestión social. La gente quiere hablar contigo, que te intereses por sus temas, pero si estás poniendo continuamente fronteras, al final, la gente desiste y ya ni lo intenta. No creo que la gente haya cambiado tanto. Todos los que ocupamos puestos institucionales dejamos un sello en la institución.

- El anuncio de su marcha deja una sensación de interinidad en el grupo municipal, ¿cambiará de alguna forma la manera de hacer oposición del PSOE?

-Nada, estamos implicados a tope, ahora con el tema autonómico, que es clave. Tenemos claro que el resultado de las elecciones andaluzas va a repercutir directamente en las municipales. Si salimos fuertes de las andaluzas, ganándolas, eso será muy favorable para sacar un buen resultado en las municipales.

-En ese contexto, se entiende quizá que usted pidiera el otro día a Juanma Moreno que dedicase los 30 millones de la ronda Norte a la sanidad pública andaluza. ¿Eso no es mezclar churras con merinas?

-No, porque nadie la quiere. Si dicen que hay inversiones que no se hacen porque no hay dinero, hombre, el poco dinero que haya, dedíquese a lo que la gente quiere.

-Aprovechó, no cabe duda, para arrearle al presidente andaluz.

-Es que lo que está pasando es muy grave, porque esto no va de elecciones, va de que hemos perdido la confianza en el sistema sanitario y no por los profesionales, sino por la escasez de recursos. Nos están conduciendo hacia los seguros privados, están privatizando el 33% de los servicios que prestaba el SAS y están desmantelando por completo los centros de salud. Si pido una cita porque estoy costipado, me la dan en 15 días cuando ya estaré bien, pero guardo la cita por lo que pueda tener entonces. Tienes que ser enfermo y pitoniso. Y luego tú vas a los centros de salud y dices: oye, si es que están vacíos. Que los profesionales, insisto, mejor imposible, ellos son los que están sufriendo la escasez de recursos.

-Esta semana, precisamente, el Gobierno andaluz aprobaba unos presupuestos que destinan el 31% a la sanidad tras la crisis de los cribados de mama. ¿Es suficiente?

-El señor Moreno Bonilla fue el que dijo que la sanidad pública era insostenible. Nosotros lo que decimos es que es necesariamente sostenible; para eso pagamos impuestos, para que la sanidad, la educación y la dependencia sean sostenibles. Esta es una cuestión transversal, todos nos sentimos afectados gravemente por ese desmantelamiento de un servicio fundamental. Por eso las autonómicas son tan importantes para nosotros. Estoy seguro de que Moreno Bonilla pierde la mayoría absoluta y espero que las elecciones, y eso va a tener unas consecuencias inmediatas: Bellido pierde la mayoría absoluta y espero que también pierda las municipales. Esta cadena de convocatorias electorales es fundamental.

-En esa cadena se incluirán también, algún día digo yo, las nacionales, ¿no?

-Hasta el 2027, teóricamente, serían después de las municipales.

-Ha hablado antes de la evolución de su partido que vive ahora momentos muy complicados, con dos exsexcretarios imputados y que, por cierto, han tenido mucha relación con Córdoba. ¿Cómo está viviendo todo esto el PSOE cordobés? ¿En qué medida se ha sentido decepcionado?

-Conozco a Pedro Sánchez antes de que fuese incluso diputado, cuando entró sustituyendo a Cristina Narbona. De la honradez de Pedro Sánchez no tengo la mínima duda. Toda la investigación que está habiendo a su alrededor está claro que es utilizar todas las armas, habidas y por haber, contra el gobierno de progreso que nunca han considerado legítimo. No tengo más remedio que respetar la investigación porque esto es el Estado de Derecho, pero la credibilidad que le doy como militante y ciudadano es cero. Al igual que yo, creo que está el 100% de la militancia socialista.

-Pero, ¿y los casos de Cerdán, Ábalos y Koldo?

-Yo estoy hablando de Pedro Sánchez, el caso de Cerdán, que lo investiguen. En todas las organizaciones políticas surgen casos y el poder hay a quien corrompe. Desde luego, con quien no tengo ninguna duda es con Pedro Sánchez y con todo lo que está saliendo a su alrededor. Que hay unas investigaciones específicas con relación a ciertas personas, yo ahí digo que sea la justicia la que lo aclare, yo no soy capaz de decirlo.

-Esta semana ha declarado en el Supremo el exgerente del PSOE por pagos en metálico a Ábalos y la supuesta financiación irregular.

-Yo he llevado en el Tribunal de Cuentas los informes periódicos sobre la financiación de los partidos políticos y desde luego las cuentas del PSOE han sido siempre intachables, no la de otros partidos, que han tenido observaciones, y en el caso de Vox, observaciones graves, que pasaron incluso a la sala jurisdiccional. A mí que no me cuenten nada de financiación ilegal, porque tengo claro que no la ha habido ni se puede demostrar que haya financiación ilegal en el PSOE.

-Volviendo a lo municipal, ¿cuál cree que ha sido su aportación en esta última etapa?

-Me rijo por principios que nunca he abandonado ni pienso abandonar: la honradez, que es lo que te ennoblece y te permite mirar a la gente de frente, -desde luego no estoy aquí por dinero, al contrario, porque tengo mi profesión y está bastante mejor retribuida-. Soy un privilegiado por poderme dedicar a servir a los demás. En segundo lugar, el trabajo. Me he ganado el sueldo toda mi vida y, tercero, la vocación de servicio público. Empecé en la empresa privada, donde me podría haber hecho casi rico, pero mi vocación es de servicio, por eso saqué mi oposición a economista y he sido servidor público en mi profesión y como político.

-¿Un político debe tener su empleo al margen?

-El político no puede estar por razones crematísticas ni pecuniarias. El político tiene que estar por su vocación de servicio público. Luego, oye, no tenemos varitas mágicas, pero nada más que el escuchar y atender dignifica y hace honrada esta actividad. A los políticos nos están dando de hostias por una minoría de gente.

-Algunos dicen, también en política, que lo de antes era mejor. ¿Cree que antes eran mejores políticos? ¿Hay referentes a quien admirar?

-Yo sí tengo referentes políticos, por ejemplo, Borrell y Rubalcaba.

-¿En qué etapa política ha trabajado con mayor libertad?

-Siempre he trabajado con libertad y tengo que decir que a veces me han aguantado demasiado. Lo tengo que reconocer. Cuando estoy convencido de algo, es muy difícil que me hagas cambiar de opinión.

-Mójese, ¿quién debería ser el portavoz cuando su partido le diga a usted que lo deje? ¿ Y el candidato del PSOE en Córdoba?

-No, no, no me voy a mojar. Ahora estamos implicados en las autonómicas, si María Jesús Montero es presidenta del Gobierno andaluz, Bellido no será alcalde de Córdoba. Ese es el objetivo ahora mismo, por eso te he dicho que no era un buen momento para haber dicho lo mío.

-Me lo ha dicho tantas veces que voy a pensar realmente que le han reñido por anunciarlo.

-No, no me lo dicen, me han tolerado siempre demasiado... porque algo debo dar bueno también, ¿no? Mi entrega total y absoluta.

-Hombre, pasión le pone, no hay nada más que verlo en los plenos.

-Te voy a contar algo que me pasó el otro día muy gracioso. Estaba en la ronda Norte, cuando llegó una mujer y me dijo: «Estoy muy dolida con usted; soy la madre de Marián Aguilar» [con quien tuvo un fuerte enfrentamiento en un pleno]. Le pedí disculpas y traté de explicarle que algunas veces se nos va la boca y que la vehemencia nos lleva a sobrepasar algún límite que no debiese. También le pedí un poco de comprensión y le dije que no tengo la menor maldad ni malicia, que le deseo siempre lo mejor a su hija.

-¿Y la señora le creyó?

-Sí, nos dimos un beso. Acabamos estupendamente.

-Volviendo al tema, dígame al menos, ya que no se quiere mojar, qué perfil debe tener el candidato del PSOE en Córdoba.

-El mejor perfil será aquel que elija la militancia.

-¿Y cómo ve Córdoba a dos años de las municipales?

-Muy adormecida. Yo trato de agitar y decir que esto es muy mejorable. Lo que está haciendo Moreno Bonilla con ese perfil moderado, es lo que está haciendo Bellido en Córdoba con una política devastadora en cuanto a la calidad de los servicios públicos. La limpieza de Sadeco está tremenda; Aucorsa, con falta de medios, y Emacsa, por primera vez en la vida, con pérdidas. Eso sí, luego lo compensan con un clientelismo de más de 15 millones en subvenciones.

-Cuál es el talón de Aquiles de Bellido, a su juicio.

-Su falta de capacidad de gestión y justamente da la imagen contraria, de tecnócrata, que no es para nada. Pero tiene una habilidad que es saberse aprovechar de lo que está haciendo Pedro Sánchez por Córdoba criticándolo a la vez, pese a haber traído la Base Logística del Ejército o los vuelos al aeropuerto, para los que el PP no ha puesto ni un céntimo.

-Por contra será fallo del Gobierno no saber vender sus logros.

-El ciudadano de a pie en Córdoba no me habla ni del aeropuerto ni de la base logística; me habla de los independentistas y del lío del Congreso.

-En una legislatura tan convulsa, con una aritmética parlamentaria menguante, sin poder aprobar unos presupuestos, ¿ha echado de menos estar en Madrid?

-No, estuve 15 años de parlamentario, y la última vez ya no estaba muy convencido de presentarme. Hay etapas que hay que cerrar.

-En política, ¿con qué se ha quedado con ganas de hacer?

-Alcalde, me hubiera encantado y lo hubiera hecho bien porque me hubiera implicado en todo.