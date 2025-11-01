Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el sábado 1 de noviembre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 2 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Carla Gálvez Luque

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Fuensanta

