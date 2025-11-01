Empresa
Construcor celebra su asamblea extraordinaria con dos grandes retos
El aumento de los costes de vivienda y la falta de personal, preocupaciones del empresariado de la construcción
Construcor reunió a sus asociados en una asamblea extraordinaria para analizar las cuestiones más importantes para el sector en la recta final de año y fijar actuaciones para el próximo.
Entre ellas, el empleo ocupó el principal análisis, por la falta de profesionales y la necesidad imperiosa de que se conozca la realidad de las condiciones laborales del sector, que ofrecen y favorecen el desarrollo de una carrera profesional de larga trayectoria. Para ello, el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción en Andalucía, y presidente de la Federación Andaluza de Contratistas, Rafael Sánchez, expuso el trabajo que realiza la Fundación y los retos más inmediatos que está acometiendo.
De la misma manera, los empresarios dialogaron sobre la situación general y el problema de la vivienda, mostrando su preocupación ante una deriva de costes que escapa a su actuación, especialmente en el ámbito fiscal y la disponibilidad de suelos, cuestiones que reclaman soluciones de calado reales para evitar que sigan subiendo. La asamblea, en la que participaron la práctica totalidad de las empresas asociadas, acordó un calendario de trabajo para proponer medidas en torno a estas cuestiones y concienciar a la sociedad de la auténtica realidad del sector.
- Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
- El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
- Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
- Comienzan las obras de la ronda Norte de Córdoba con los trabajos previos al soterramiento de la rotonda del Hipercor