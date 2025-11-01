Construcor celebra su asamblea extraordinaria con dos grandes retos

Construcor reunió a sus asociados en una asamblea extraordinaria para analizar las cuestiones más importantes para el sector en la recta final de año y fijar actuaciones para el próximo.

Entre ellas, el empleo ocupó el principal análisis, por la falta de profesionales y la necesidad imperiosa de que se conozca la realidad de las condiciones laborales del sector, que ofrecen y favorecen el desarrollo de una carrera profesional de larga trayectoria. Para ello, el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción en Andalucía, y presidente de la Federación Andaluza de Contratistas, Rafael Sánchez, expuso el trabajo que realiza la Fundación y los retos más inmediatos que está acometiendo.

De la misma manera, los empresarios dialogaron sobre la situación general y el problema de la vivienda, mostrando su preocupación ante una deriva de costes que escapa a su actuación, especialmente en el ámbito fiscal y la disponibilidad de suelos, cuestiones que reclaman soluciones de calado reales para evitar que sigan subiendo. La asamblea, en la que participaron la práctica totalidad de las empresas asociadas, acordó un calendario de trabajo para proponer medidas en torno a estas cuestiones y concienciar a la sociedad de la auténtica realidad del sector.