'Que arda la calle' se estrenará en la Semana del Cine de Córdoba

El largometraje documental Que arda la calle, que se estrenará dentro de la programación de la IV Semana del Cine de Córdoba, narra la historia del movimiento feminista en Córdoba entre 1970 y 1990. A través del testimonio de siete mujeres que hacen memoria frente a la cámara, el largometraje narra aquellas primeras reivindicaciones por la igualdad en plena transición española, según ha recogido la organización de Cinema25 IV Semana del Cine de Córdoba.

Además, conforme avanza la narración, los relatos de estas siete mujeres se entrelazan creando una narración "íntima y coral" que combinada con material de archivo de la época, muestra cómo era la capital cordobesa durante esos años. El largometraje, que se estrenará el próximo 22 de noviembre, pone de manifiesto "un periodo crucial, no sólo a nivel político y social, sino en lo referente a la lucha por la igualdad de género, mostrando los desafíos, logros y la importancia del legado de estas mujeres".

EL documental está dirigido por Ana Villa Zamorano y producido por Intersum Films junto con la asociación CineCercano, una entidad cultural comprometida con la promoción del cine social y de autor. De su iniciativa nace este proyecto audiovisual, concebido con un marcado sello local y una clara perspectiva de género.

Este largometraje cuenta con el apoyo de la Universidad de Córdoba (la iniciativa parte de un equipo interdisciplinar de investigadoras de la UCO), que ha puesto en marcha un proyecto de investigación paralelo al documental, que articula traducción y accesibilidad audiovisual, con especial atención a subtítulos en inglés, audiodescripción y subtitulado para personas con discapacidad auditiva o visual.