El TSJA absuelve al padre y reduce la condena de la madre de la bebé maltratada en Fernán Núñez

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto al padre y ha rebajado la condena de la madre en el caso de la bebé maltratada en Fernán Núñez. Ambos progenitores fueron condenados inicialmente por la Audiencia Provincial de Córdoba a 14 años de prisión cada uno, acusados de maltrato habitual y homicidio en grado de tentativa.

Según ha adelantado Radio Córdoba y ha confirmado este periódico, el TSJA ha estimado en su totalidad el recurso presentado por la defensa del padre y de forma parcial el de la madre, dictando la absolución completa del primero y reduciendo a cuatro años de prisión la condena de la madre, al considerar que los hechos no constituyen un intento de homicidio, sino un delito de lesiones agravadas.

La resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, incluye además una orden de alejamiento de siete años de la madre respecto a la menor. El tribunal considera que no existió intención de acabar con la vida de la niña, si bien mantiene la responsabilidad penal de la madre por las lesiones sufridas por la pequeña.

El TSJA determina, además, que el padre no convivía con la menor debido a una orden de alejamiento respecto a la madre. El tribunal recalca que no se ha probado su conocimiento sobre posibles malos tratos. Los magistrados subrayan además que las lesiones presentaban diferentes grados de evolución, lo que descartaría que se produjeran durante los encuentros que el padre mantenía con la bebé en un parque, bajo la supervisión de la madre.

En el caso de la madre, el TSJA descarta el delito de homicidio en grado de tentativa al entender que no hubo voluntad de causar la muerte de la menor, aunque sí aprecia una conducta lesiva grave. El tribunal tiene en cuenta que la madre llevó a la bebé a varias revisiones médicas y vacunaciones.