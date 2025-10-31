Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El desembarco de empresas en Córdoba al calor de la BLET, la apertura de la fábrica de la firma vasca Zigor y la vuelta de los cordobeses atrapados en Tanzania marcan la tónica informativa del viernes

Fábrica de Zigor en el Parque Logístico de El Higuerón en Córdoba.

Fábrica de Zigor en el Parque Logístico de El Higuerón en Córdoba. / CÓRDOBA

Desde que el proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) está en marcha, Córdoba se ha convertido en un destino atractivo para empresas punteras, sobre todo, aquellas relacionadas con el sector. Firmas de prestigio se han adelantado a la apertura de la base y ya crean empleo en Córdoba. En segundo lugar, precisamente, te contamos la última incorporación empresarial a Córdoba: la empresa vasca Zigor, dedicada a las energías renovables, que abrirá una nueva sede en Córdoba, donde prevé crear 150 empleos. Por último, los cordobeses atrapados en Tanzania han están más cerca de llegar a casa. Tras varias dificultades por el caos político, han logrado salir del país y ya han embarcado en su vuelo de vuelta.

Además, destacamos estas otras noticias:

