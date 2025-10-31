La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El desembarco de empresas en Córdoba al calor de la BLET, la apertura de la fábrica de la firma vasca Zigor y la vuelta de los cordobeses atrapados en Tanzania marcan la tónica informativa del viernes
Desde que el proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) está en marcha, Córdoba se ha convertido en un destino atractivo para empresas punteras, sobre todo, aquellas relacionadas con el sector. Firmas de prestigio se han adelantado a la apertura de la base y ya crean empleo en Córdoba. En segundo lugar, precisamente, te contamos la última incorporación empresarial a Córdoba: la empresa vasca Zigor, dedicada a las energías renovables, que abrirá una nueva sede en Córdoba, donde prevé crear 150 empleos. Por último, los cordobeses atrapados en Tanzania han están más cerca de llegar a casa. Tras varias dificultades por el caos político, han logrado salir del país y ya han embarcado en su vuelo de vuelta.
- El impulso logístico sitúa a Córdoba como destino empresarial ‘top’
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- Los cordobeses atrapados en Tanzania logran tomar un avión de regreso a casa en medio del caos: “Hemos tenido muchísima suerte”
Además, destacamos estas otras noticias:
- Empleo público: el Ayuntamiento de Córdoba convoca 36 plazas para varios departamentos municipales
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- Córdoba conmemorará el 25N con más de veinte actividades y la manifestación contra la violencia a las mujeres
- Defensa anuncia la licitación "inminente" de la construcción de los primeros edificios de la Base Logística
- Proyectos en torno a la BLET: en bicicleta hasta la Base
- Los comercios de La Viñuela piden ayudas urgentes para la viabilidad de sus negocios durante las obras
- El TSJA absuelve al padre y reduce la condena de la madre de la bebé maltratada en Fernán Núñez
- Un fallecido y dos personas heridas de gravedad en un accidente en la N-432 a la altura de Espiel
- Córdoba tiene a 13 municipios en riesgo por presencia del virus del Nilo
- Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
- El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
- A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
- Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba por San Rafael?
- Comienzan las obras de la ronda Norte de Córdoba con los trabajos previos al soterramiento de la rotonda del Hipercor