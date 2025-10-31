Desde que el proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) está en marcha, Córdoba se ha convertido en un destino atractivo para empresas punteras, sobre todo, aquellas relacionadas con el sector. Firmas de prestigio se han adelantado a la apertura de la base y ya crean empleo en Córdoba. En segundo lugar, precisamente, te contamos la última incorporación empresarial a Córdoba: la empresa vasca Zigor, dedicada a las energías renovables, que abrirá una nueva sede en Córdoba, donde prevé crear 150 empleos. Por último, los cordobeses atrapados en Tanzania han están más cerca de llegar a casa. Tras varias dificultades por el caos político, han logrado salir del país y ya han embarcado en su vuelo de vuelta.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Ocio

España