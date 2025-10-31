La actualidad del viernes 31 de octubre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La presentación del Anuario de la BLET 2025, el ahorro de los cordobeses y la visita del Betis a Palma del Río por la Copa del Rey centran la información del día
CÓRDOBA presentó ayer el Anuario de la Base Logística del Ejército de Tierra que entrega hoy con el ejemplar del periódico y que recoge la evolución del proyecto en el último año y la importancia del mismo. La secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, aprovechó la cita para anunciar que la licitación de las obras de los primeros edificios de este esperado enclave es "inminente". En otro orden de cosas, hoy se celebra el Día del ahorro, algo que muchos cordobeses, confiesan, es una tarea complicada y a veces imposible. Sin embargo, sus depósitos bancarios están en máximos históricos y superan los 17.300 millones. Por último, Palma del Río fue también ayer escenario de la Copa del Rey. El equipo local y el municipio, pese a la derrota, vivieron una jornada histórica de fútbol con la visita del Real Betis.
- Defensa anuncia la licitación "inminente" de la construcción de los primeros edificios de la Base Logística
- El ahorro de los cordobeses continúa creciendo y alcanza los 17.354 millones
- Palma del Río disfruta de un duelo histórico con la visita del Betis
Además, destacamos estas otras noticias:
Anuario de la BLET 2025
- José María Bellido: «Estamos trabajando para la ampliación del parque tecnológico Rabanales 21»
- La clave ferroviaria de Aesmide y la captación de empleo de Indra
- Raimundo Rodríguez, general jefe del MALE: "En El Higuerón, se están fabricando ya piezas claves para el Ejército"
