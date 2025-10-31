CÓRDOBA presentó ayer el Anuario de la Base Logística del Ejército de Tierra que entrega hoy con el ejemplar del periódico y que recoge la evolución del proyecto en el último año y la importancia del mismo. La secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, aprovechó la cita para anunciar que la licitación de las obras de los primeros edificios de este esperado enclave es "inminente". En otro orden de cosas, hoy se celebra el Día del ahorro, algo que muchos cordobeses, confiesan, es una tarea complicada y a veces imposible. Sin embargo, sus depósitos bancarios están en máximos históricos y superan los 17.300 millones. Por último, Palma del Río fue también ayer escenario de la Copa del Rey. El equipo local y el municipio, pese a la derrota, vivieron una jornada histórica de fútbol con la visita del Real Betis.

