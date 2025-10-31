Una transformación visible: así avanza la BLET de Córdoba

La Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), bautizada oficialmente como General de Ejército Javier Varela, representa uno de los proyectos más ambiciosos del Ministerio de Defensa en el marco del Plan Ejército 2035. Su construcción en Córdoba no sólo responde a criterios de eficiencia militar, sino también a una visión de país: concentrar, modernizar y digitalizar la estructura logística del Ejército de Tierra, hasta ahora dispersa por varias provincias, en una instalación tecnológicamente puntera y energéticamente sostenible.

El complejo se levanta sobre más de 85 hectáreas en el polígono industrial de La Rinconada, junto a la autovía A-4. Será el centro neurálgico de mantenimiento, abastecimiento y gestión logística de las Fuerzas Terrestres españolas, integrando talleres, almacenes, centros tecnológicos, edificios administrativos y zonas de apoyo al personal.

De la idea a la obra: cuatro años de impulso continuo

La historia reciente de la BLET comenzó en 2021, cuando el Ministerio de Defensa eligió a Córdoba frente a otras candidaturas. La decisión vino acompañada de un compromiso financiero conjunto: el Estado asumiría la mayor parte de la inversión, con aportaciones de la Junta de Andalucía (100 millones) y el Ayuntamiento de Córdoba (25 millones), además de la cesión de los terrenos municipales.

Durante 2022 y 2023 se elaboró el diseño tecnológico, centrado en los principios de la Industria 4.0, la automatización, la logística predictiva y la sostenibilidad energética. Paralelamente, se definió el plan maestro de urbanización y se adjudicaron las primeras obras.

El 15 de diciembre de 2023 marcó un hito: la cesión oficial de los terrenos al Ministerio de Defensa, lo que permitió el arranque de la fase de urbanización, adjudicada a la UTE Sorigué-Sepisur por 27,5 millones de euros.

El 15 de diciembre de 2023 marcó un hito: la cesión oficial de los terrenos al Ministerio de Defensa. / CÓRDOBA

Obras ejecutadas: la base toma forma

En menos de dos años, el espacio elegido ha pasado de ser un terreno agrícola a convertirse en una plataforma completamente urbanizada y vallada, con todas las infraestructuras básicas listas para recibir edificaciones.

Entre los trabajos ya concluidos o en su última fase destacan el desbroce, nivelación y compactación de terrenos, con un volumen de movimiento de tierras superior a 500.000 metros cúbicos; la red de saneamiento y drenaje, incluyendo colectores pluviales y estaciones de bombeo; el vallado perimetral de seguridad, con doble cierre y control de accesos; la instalación de alumbrado, canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones; la pavimentación de viales, acerado y zonas de estacionamiento y la creación de las primeras zonas verdes, incluyendo la reforestación perimetral.

La recepción oficial de las obras de urbanización, celebrada el 15 de julio de este año, dio luz verde a la siguiente fase: la construcción de los edificios operativos.

«Córdoba puede sentirse orgullosa. Esta base no sólo transformará la capacidad logística del Ejército, sino también la economía y el tejido industrial de Andalucía», declaró la ministra de Defensa durante el acto de entrega.

El cronograma: del terreno a la operatividad plena

El calendario de la BLET avanza conforme a los plazos revisados en 2025. Tras la elección de Córdoba, en 2021, se diseñó la base (2022 y 2023) y se realizó su vallado y urbanización (diciembre de 2023 a junio de 2025). En la actualidad, se están licitando las edificaciones, cuyas obras se iniciarán en el segundo trimestre de 2026. La finalización de los edificios principales de la BLET está prevista para 2028, lo que dará lugar, ya en 2029, a la puesta en marcha de la capacidad operativa inicial. En 2032 está previsto que la BLET alcance su capacidad operativa plena.

La BLET será una instalación 100% digitalizada, con sistemas de gestión automatizada de almacenes, sensores inteligentes, mantenimiento predictivo y control de flotas con IA. / CÓRDOBA

En pocas semanas se publicará la licitación de la primera fase de edificaciones, que incluirá los centros esenciales para la operatividad básica. El Cabet (Centro de Abastecimiento del Ejército de Tierra), con unos 40.000 metros cuadrados de superficie, donde se centralizará la gestión de suministros. El Cemsatet (Centro de Mantenimiento de Sistemas de Armas Terrestres), que contará con alrededor de 125.000 metros cuadrados, con talleres especializados y zonas de ensayo. Finalmente, el edificio de mando y control, con zonas administrativas, comedores, alojamientos logísticos, instalaciones deportivas y servicios de personal.

Las siguientes fases, ya planificadas, incorporarán edificios secundarios como guardería, museo, centro sociocultural, helipuerto, pistas de pruebas y zonas verdes, hasta configurar una auténtica «ciudad logística autosuficiente».

La BLET será una instalación 100% digitalizada, con sistemas de gestión automatizada de almacenes, sensores inteligentes, mantenimiento predictivo y control de flotas mediante inteligencia artificial. Entre sus características más destacadas se encontrarán la generación fotovoltaica para cubrir parte del consumo eléctrico; la captación y reutilización de aguas pluviales; la edificación eficiente con cubiertas verdes y materiales reciclables; la conectividad avanzada 5G militar y sistemas de seguridad perimetral inteligente y un centro de datos propio y redes de mando protegidas frente a ciberataques.

La sostenibilidad es un eje transversal: el diseño prioriza el mínimo impacto ambiental y la autonomía energética, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Córdoba, históricamente ligada a los servicios, gana con la BLET un nuevo polo de actividad tecnológica y formativa, con programa de formación dual.

Las previsiones oficiales apuntan a la creación de cerca de 1.700 empleos directos una vez que la base entre en funcionamiento, además de miles de empleos indirectos vinculados a proveedores, empresas auxiliares y mantenimiento.

El proyecto, además, actúa como tractor industrial en torno a los sectores tecnológico y logístico: robótica, automatización, sensorización, energías limpias, gestión de datos y mantenimiento avanzado.

Córdoba, históricamente más vinculada a los servicios, gana así un nuevo polo de actividad tecnológica y formativa. Se están desplegando programas de formación dual en colaboración con la Universidad de Córdoba (UCO), el Instituto de Logística y la Junta de Andalucía para capacitar a futuros trabajadores en robótica, mecánica de precisión, electromecánica y logística inteligente.

Aunque el ritmo de ejecución ha sido alto, los responsables del proyecto reconocen que la complejidad técnica y administrativa es enorme. El pequeño retraso registrado en la fase de urbanización (tres meses) no ha afectado sustancialmente al calendario general, pero pone de manifiesto la necesidad de una estrecha coordinación institucional entre Defensa, la Junta y el Ayuntamiento. Otro reto es la sostenibilidad financiera, ya que se deben garantizar los más de 500 millones de euros de inversión hasta 2032 en un contexto de presupuestos cambiantes y restricciones fiscales.

Finalmente, la incorporación de personal cualificado será determinante. No bastará con la obra civil; la base requerirá ingenieros, técnicos en mantenimiento avanzado, programadores industriales y especialistas en ciberseguridad.

La BLET General de Ejército Javier Varela no es solo un proyecto de infraestructuras, es la columna vertebral del futuro Ejército de Tierra español. Su modelo de gestión, basado en la integración logística, la automatización y la eficiencia energética, servirá de referencia para otras Fuerzas Armadas europeas. Defensa prevé que la base reduzca costes de mantenimiento en un 30% y aumente la capacidad de respuesta logística ante misiones nacionales e internacionales. Además, la instalación fortalecerá la autonomía estratégica de España en sostenimiento militar, un elemento clave en el contexto geopolítico actual.

En Córdoba se asumió el proyecto como propio desde un inicio. La ciudadanía ya percibe la BLET como una oportunidad histórica para atraer talento, fijar población joven y modernizar el tejido industrial cordobés.

Si el calendario se cumple, 2029 marcará la capacidad operativa inicial con las primeras unidades plenamente instaladas. Tres años más tarde, en 2032, la base alcanzará su plenitud, con todos los edificios, servicios y sistemas tecnológicos en funcionamiento. Para entonces, Córdoba se habrá convertido en el eje logístico del Ejército español y en un referente europeo de infraestructura militar sostenible y digitalizada.

Concebida como el centro neurálgico del sostenimiento militar en España, la BLET de Córdoba será también el primer gran laboratorio nacional de logística militar 5.0, un concepto que va mucho más allá de la automatización: fusiona inteligencia artificial, análisis masivo de datos, conectividad en tiempo real y sostenibilidad energética para anticiparse a las necesidades de las tropas y optimizar cada eslabón del ciclo logístico.

La BLET cordobesa será también el primer gran laboratorio nacional de logística militar 5.0. / CÓRDOBA

La logística militar ha sido siempre la columna vertebral de cualquier fuerza armada. Sin embargo, los retos del siglo XXI -operaciones híbridas, ciberamenazas, mantenimiento predictivo y sostenimiento global- exigen un modelo nuevo. La logística 5.0 es la respuesta: un sistema en el que personas, máquinas y datos trabajan juntos, en red, para prever, automatizar y adaptar el suministro en función de escenarios cambiantes.

En la práctica, esto significa que los almacenes y talleres del Ejército funcionarán como plataformas inteligentes: sensores distribuidos, robots colaborativos (cobots), sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID), drones inventariadores, vehículos eléctricos autónomos y un software de análisis en la nube capaz de gestionar millones de datos en tiempo real. El objetivo: saber qué repuesto falta antes de que falte, prever averías antes de que se produzcan y reducir al mínimo los tiempos de entrega en operaciones críticas.

La BLET de Córdoba será el epicentro de esa transformación. El complejo de La Rinconada agrupará en un solo espacio la actividad de casi una docena de centros logísticos dispersos actualmente por España. Esa concentración permitirá eliminar duplicidades, mejorar la trazabilidad del material y reducir los costes operativos.

La instalación se concibe también como una ‘smart base’: edificios energéticamente eficientes, gestión automatizada del consumo, sensores de control ambiental y redes seguras de transmisión de datos que enlazarán con el sistema logístico del Ministerio de Defensa (SIMLDEF). A través de esta red, la BLET podrá intercambiar información en tiempo real con las unidades desplegadas, con proveedores civiles -como Indra, Escribano Mechanical & Engineering o Airbus Defence & Space- y con otros ejércitos aliados de la OTAN.

El nuevo modelo permitirá, por ejemplo, que un vehículo acorazado en una misión internacional emita automáticamente alertas sobre el estado de sus sistemas. Esa información llegará a Córdoba, donde algoritmos de inteligencia artificial calcularán las necesidades de mantenimiento, ordenarán el envío de repuestos y coordinarán los talleres sin intervención humana directa.

La fábrica de datos del Ejército

El verdadero salto cualitativo de la logística 5.0 está en la gestión inteligente del dato. En la base cordobesa, cada equipo y herramienta generará información: temperatura, vibración, consumo eléctrico, número de usos, horas de servicio. Toda esa información se integrará en plataformas de ‘big data’ militar que permitirán predecir comportamientos, planificar recursos y asegurar la trazabilidad completa del material.

A esto se sumará la integración de gemelos digitales -réplicas virtuales de sistemas, vehículos o almacenes- que permitirán simular operaciones y optimizar procesos antes de llevarlos al terreno real. Estos modelos, alimentados por inteligencia artificial, permitirán anticipar cuellos de botella logísticos, probar mejoras en la cadena de suministro o rediseñar rutas de transporte sin interrumpir la operativa diaria.

Córdoba será la primera ciudad española en albergar una instalación militar completamente concebida bajo los principios de la logística 5.0. / CÓRDOBA

El Ejército también prevé incorporar sistemas de ‘blockchain’ para el registro y control de materiales críticos, garantizando autenticidad, seguridad y transparencia en el ciclo de vida de cada pieza o componente.

El despliegue de la logística militar 5.0 en Córdoba no se hará en solitario. La base está llamada a convertirse en un polo de innovación dual -militar y civil-, en colaboración con universidades, centros tecnológicos y empresas integradas en Andalucía Aerospace, Andalucía Logistics y Andalucía Tech.

Se espera la creación de un Centro de Innovación Logística de Defensa, impulsado junto al Parque Tecnológico de Córdoba (Rabanales 21), que servirá de nexo entre la investigación universitaria y la aplicación industrial. Empresas como Indra, que ya lidera programas de digitalización y simulación logística para el Ministerio de Defensa, o GMV y Thales España, interesadas en sistemas de gestión de datos y ciberseguridad, se perfilan como socios estratégicos.

La base se convertirá en un polo de innovación dual -militar y civil-, en colaboración con universidades y centros tecnológicos.

La logística 5.0 también se medirá en términos de sostenibilidad. La BLET de Córdoba incorporará sistemas de energía fotovoltaica, almacenamiento con baterías y gestión inteligente de residuos. Los vehículos eléctricos y el uso de combustibles sostenibles reducirán la huella de carbono, mientras que la automatización de procesos reducirá el consumo de materiales y energía.

El objetivo, según el propio Ejército, es que la base sea energéticamente autosuficiente y que sirva de modelo replicable para futuras infraestructuras de Defensa europeas.

Más que una base, un cambio de paradigma

Córdoba será así la primera ciudad española en albergar una instalación militar completamente concebida bajo los principios de la logística 5.0. Un proyecto que no sólo reordenará la cadena de sostenimiento del Ejército, sino que impulsará un ecosistema industrial de innovación, empleo y tecnología avanzada con proyección internacional.

En un contexto en el que la autonomía estratégica europea se redefine y la seguridad se entiende también como capacidad de producir, reparar y mover con rapidez, la logística militar 5.0 emerge como un factor clave. Desde Córdoba, España pretende demostrar que la defensa del siglo XXI no sólo se libra con armas, sino con datos, algoritmos y eficiencia logística.