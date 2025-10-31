Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia

El salón de Córdoba, como llama Francisco Solano Márquez a la plaza de Las Tendillas, ha recubierto su pavimento de granito gris con alfombra roja y escenario para inaugurar la segunda edición del Mercado de otoño, una iniciativa impulsada por la asociación de comerciantes del centro Iluminando Juntos. Un total de 22 negocios afiliados se apostan bajo las carpas municipales desde este viernes hasta las 23.00 del sábado 1 de noviembre impregnando el ambiente otoñal con un aroma prenavideño.

Ropa de invierno, dulces, joyería, gastronomía gourmet, complementos, decoración y hasta colchas y edredones cuelgan de las perchas y muestran los escaparates de los diferentes expositores que dan vida a este mercado de otoño que abrigará el centro con música, barras y actividades de entretenimiento familiar.

El mercado de otoño, en imágenes / Víctor Castro

Es una estrategia más del comercio local para acercarse a la gente: "Un recordatorio para que no se olviden de nosotros y también captamos nuevos clientes que no nos conocían", lo define Inna (ucraniana), la encargada de Mandrágora, una tienda de café de especialidad y chocolate ubicada en Jesús y María.

"Hemos invertido tiempo y dinero, pero lo veo como una buena publicidad para nuestras tiendas, porque al final esto da una visibilidad", valora Conchi, de la tienda de ropa Me lo dijo Pérez, con varias tiendas en la calle Cruz Conde. Más si cabe para otros negocios del centro que se sitúan en calles más escondidas, asegura Eva, que pertenece a una tienda de colchonería y descanso de la calle Osario. "Esperamos que tenga el mismo éxito del año pasado".

Trampolín para la Navidad

Muchos de los productos recuerdan que la campaña navideña está a la vuelta de la esquina. "Los clientes me vienen preguntando por las típicas latas de galletas que tenemos de Navidad", cuenta Inna. Son un reclamo total, asegura, "tal y como llegan se van vendiendo".

El mercado de otoño cierra octubre e inaugura un mes de noviembre que anticipa las fiestas en la agenda personal de la mayoría, con promociones, descuentos y productos de temporada que "estimulan las compras navideñas y los regalos", afirma Conchi.