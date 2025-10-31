Sadeco multa a la empresa Contenur por el retraso en la renovación de los contenedores en Córdoba

El consejo de administración de la empresa municipal de limpieza, Sadeco, tiene previsto aprobar el próximo 5 de noviembre una penalización contra la empresa Contenur SL, encargada del mantenimiento de los contenedores de Córdoba. Sadeco adjudicó en el mes de mayo el nuevo contrato de renting de contenedores por un plazo de 8 años y un presupuesto de 17 millones.

Contenur, por su parte, se comprometió a sustituir 5.305 contenedores en toda la ciudad. Sin embargo, esa renovación se ha topado con varios problemas y retrasos en los plazos de implantación de los nuevos contenedores, lo que ha llevado finalmente a Sadeco a penalizar a la empresa con una multa de 230.055 euros. En concreto, los contenedores instalados a fecha 30 de septiembre de 2025, son 5.193, por lo que quedarían todavía por sustituir 138 contenedores.

Nuevos contenedores de Sadeco. / A,J, GONZALEZ

Alegaciones

De este modo, Sadeco estima parcialmente las alegaciones presentadas por Contenur, excluyendo del cómputo de penalización los dos días afectados por el corte de suministro eléctrico (al considerarse un caso de fuerza mayor). Asimismo, desestimar el resto de las alegaciones, por no concurrir causa suficiente para la exoneración o reducción de la penalidad, conforme a los fundamentos técnicos expuestos y aplicará la penalidad correspondiente al resto de días de retraso no justificados, a fecha 30 de septiembre de 2025.

Críticas a los nuevos contenedores

Más allá de los retrasos, los nuevos contenedores de Córdoba están generando críticas por su falta de capacidad y la estrecha abertura que tienen. Asimismo, la empresa ha sido objeto noticiable por haber fichado al exgerente de Sadeco, Francisco Ruiz, un caso que ha sido denunciado por Hacemos Córdoba por un supuesto delito de puertas giratorias. No obstante, dos informes jurídicos del Ayuntamiento han rechazado que se hubiera producido alguna anomalía en la contratación de Ruiz.

Alquiler de camiones de recogida de basura

Por otro lado, el consejo de administración de Sadeco tiene previsto adjudicar a la empresa Wasterent SL la contratación del suministro a través de renting de 20 vehículos recolectores compactadores de residuos de carga lateral por un importe de 7.592,40 euros al /mes (cuota mensual por vehículo) y una duración de contrato de 48 meses, con posibilidad de prórroga de 12 meses más.

Por último, en la misma sesión se dará luz verde a la adjudicación a la empresa Stellantias & You España S.A., de un contrato para el suministro de 30 vehículos carrozados para la recogida de basura por un importe de 1.140.000 euros u un plazo de entrega de 5 meses.