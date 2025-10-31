Rabanales 21: del concurso de acreedores a la necesidad de expandirse

Escribano, Santa Bárbara o Grupo Oesía ya trabajan en Rabanales 21, el parque tecnológico de Córdoba que en 2020 entró en concurso de acreedores y que ahora necesita más suelo para expandirse. Rabanales 21 ha pasado en pocos años de ser un terreno de poca actividad a tener el 69% de sus terrenos ocupados o comprometidos, según informan a este periódico desde el propio parque. El porcentaje se corresponde con el suelo que pertenece a Rabanales 21 (la mayoría), luego están las parcelas municipales (menos del 14%) y otros terrenos que son de Adif.

Córdoba necesita suelo industrial para la llegada de todas las empresas que ven en la ciudad un punto de inversión gracias, sobre todo, a la Base Logística del Ejército. Lo ha reconocido el alcalde, José María Bellido, que también ha anunciado una posible ampliación de Rabanales 21 a través del futuro Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). De momento, el Ayuntamiento no ha concretado cómo se produciría dicho crecimiento, dado que el parque está limitado de espacio.

Movimientos en el parque

Dentro del propio parque, los movimientos empresariales son constantes. Escribano, que se quedó con las instalaciones de la antigua Silos, quería expandirse adquiriendo terrenos aledaños. Santa Bárbara y Grupo Oesía funcionan en edificios del parque que ya están construidos. Además, hay otras empresas que llegarán pronto, como la cordobesa La Perla Food, que invertirá nueve millones en un nuevo centro en la zona.