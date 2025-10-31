Un plan específico de formación para la futura BLET

La futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) dará empleo a unas 1.700 personas, de las que 600 serán militares y 1.100 civiles, cien serán personal funcionario y el resto personal laboral. A este personal se sumarán los empleos que se prevé que se generen en las empresas auxiliares que prestarán servicio a la BLET y las que tendrán una vinculación más o menos directa con la misma.

En concreto, la Base Logística buscará personal con alto nivel de cualificación en todas las áreas tecnológicas para cubrir las tres capas de personal: la directiva, la de gestión y análisis y la de producción, siendo estas dos últimas las que más personal civil reunirán.

Los perfiles profesionales que tendrán oportunidades laborales en la propia BLET, pero también en el entramado empresarial que ya se está gestando en torno al proyecto de Defensa, serán muy diversas. Solo la primera oferta de empleo público (OEP) de la BLET, que incluía 160 plazas de personal civil laboral y 20 de promoción interna, requería 52 titulaciones diferentes, gran parte de ellas, de formación profesional (FP).

De hecho, la FP es clave en la formación de profesionales que puedan dar respuesta a la demanda de la base y de las empresas.

Formación profesional

Actualmente, la Junta de Andalucía oferta en la provincia catorce familias de Formación Profesional relacionadas con el futuro centro logístico, sumando 43 ciclos de grado básico, medio y superior.

En concreto, se ofertan los ciclos de grado superior de Transporte y Logística; Comercio Internacional; Mantenimiento Electrónico; Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos; Sistemas Electrotécnicos y Automatizados; Automatización y Robótica Industrial; Programación de la Producción en Fabricación Mecánica; Construcciones Metálicas; Diseño en Fabricación Mecánica; Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad; Química y Salud Ambiental; Automoción; Mecatrónica Industrial; Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos; Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos; Gestión Forestal y del Medio Natural y Patronaje y Moda.

Solo en la primera oferta de empleo público, la BLET requería 52 titulaciones diferentes / A.J. GONZáLEZ

En cuanto a los ciclos de grado medio, incluyen los de Instalaciones Eléctricas y Automáticas; Instalaciones de Telecomunicaciones; Mecanizado; Soldadura y Calderería; Actividades Comerciales; Confección y Moda; Mantenimiento Electromecánico; Instalaciones Frigoríficas y de Climatización; Instalaciones de Producción de Calor; Carrocería; Electromecánica de Vehículos Automóviles; Electromecánica de Maquinaria; Carpintería y Mueble; Emergencias Sanitarias; Jardinería y Floristería; Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación; Construcción; Servicios en Restauración y Operaciones de Laboratorio.

Junto a los anteriores se ofertan los grados básicos de Fabricación y Montaje; Mantenimiento de Vehículos; Arreglo y Reparación de Artículos Textiles y de Piel; Carpintería y Mueble; Servicios Comerciales y Alojamiento y Lavandería.

Centros

Estos ciclos formativos se imparten en 44 institutos y centros sostenidos con fondos públicos, de los cuales 27 se ubican en la provincia y el resto en la capital cordobesa. Estos centros imparten también cursos de especialización. Son los de Digitalización del Mantenimiento Industrial; Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Operación; Fabricación Aditiva; Fabricación Inteligente; Inteligencia Artificial y Big Data e Inspección Técnica y Peritación de Siniestros en Vehículos.

Por otra parte, el Campus Córdoba -Campus de Formación Profesional y Empleo de Córdoba- pone en marcha el ciclo de grado medio Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles y el ciclo de grado superior Técnico Superior en Automoción de la Mano de Motio, la escuela de automoción impulsada por Grupo Peña.

Formación singular

No acaba ahí la oferta de FP relacionada con la BLET. Este verano, la Junta de Andalucía, junto al Ayuntamiento de la capital cordobesa, la Diputación de Córdoba y la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) firmaban un protocolo para la creación de un proyecto formativo singular adaptado a la Base de La Rinconada. Como indicó el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, este protocolo es «un paso más en nuestro compromiso para adaptar los itinerarios formativos a las necesidades que vendrán de la mano de este proyecto».

La Junta convocó ayudas destinadas a entidades sin ánimo de lucro y administraciones locales para poner en marcha 43 cursos de FPE.

Proyecto singular

La futura base logística requerirá de perfiles profesionales con un alto nivel de cualificación, en áreas como la digitalización, la inteligencia artificial, las telecomunicaciones o la logística. «A todas esas competencias vamos a intentar dar respuesta con este proyecto singular, que una vez más, conecta el talento con las demandas de las empresas y confirma que la Formación Profesional para el Empleo (FPE) es la mejor herramienta con la que contamos para mejorar la empleabilidad de las personas», destaca la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, mientras que el presidente de la patronal cordobesa, Antonio Díaz, remarca que «todos hemos tenido como objetivo favorecer el binomio formación-empleo, siempre desde la necesidad de adaptar la formación a las necesidades reales del mercado laboral». «Se trata de impulsar una formación singular y hacerla a la medida del tejido productivo», añadía.

Junta de Andalucía, Ayuntamiento, Diputación de Córdoba y Confederación de Empresarios de Córdoba se han unido para dar respuesta a los perfiles profesionales que requerirá la BLET. / A.J. González

Primeros pasos

Díaz insistía en que «se trata de formar para emplear y, con ello, alcanzar una mejora de la competitividad empresarial, desde un punto de vista transversal y en ámbitos como la logística y la tecnología, entre otros».

El primer paso de este proyecto singular se ha dado ya. El pasado agosto, la Junta abrió la primera convocatoria de subvenciones de Formación Profesional para el Empleo (FPE), diseñada para cubrir las necesidades formativas de la BLET y de su ecosistema empresarial, destinada a entidades formativas, organizaciones sin ánimo de lucro y administraciones locales. Entre las especialidades incluidas en la convocatoria se encuentran áreas de alta demanda, como digitalización en logística, inteligencia artificial, ‘big data’, ciberseguridad, redes 5G, robótica industrial, soldadura, carpintería metálica, mantenimiento de vehículos, transporte, marketing digital y procesos administrativos.

Concurrencia competitiva

La convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, contempla en esta primera edición 43 cursos extraídos de un catálogo de 110 especialidades determinadas en el estudio elaborado con empresas tractoras vinculadas a la BLET.

Dicho estudio, permitió identificar 64 especialidades formativas prioritarias, así como otras cualificaciones parciales clave, con un enfoque orientado al empleo real. «El objetivo era claro: diseñar una oferta formativa que permita cualificar a personas desempleadas y recualificar a trabajadores ocupados para responder a la nueva demanda del mercado laboral», resaltan desde la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Córdoba.

En esta primera convocatoria se han recibido 25 solicitudes provenientes de 19 entidades, 4 públicas, 4 sin ánimo de lucro y 11 centros privados de formación. La previsión es formar a 645 personas desempleadas en esta fase inicial, con una inversión que supera 1,3 millones de euros, aunque el objetivo a medio plazo es formar a casi 7.000 personas entre 2025 y 2027, alcanzando una inversión global de 9,1 millones de euros.

La Junta espera que los cursos empiecen a impartirse en el primer trimestre de 2026. Aunque estas acciones formativas van destinadas, en primera instancia, a personas desempleadas, también se podrán incluir a personas con empleo, si no hay demanda suficiente, hasta un máximo del 30% de los integrantes.

FPE

A esta convocatoria específica para la BLET se suma la nueva convocatoria general de Formación Profesional para el Empleo, lanzada el pasado 14 de julio, con una dotación global de 67 millones de euros en Andalucía, de los cuales 6,3 millones se destinarán a Córdoba. En total, se impartirán 962 cursos en 21 familias profesionales, con más de 38.000 personas beneficiarias estimadas.

«Por primera vez, esta convocatoria integra formación presencial y teleformación, abarcando tanto la mejora de la empleabilidad de personas desempleadas, como la recualificación de personas ocupadas, lo que refuerza la capacidad del sistema de formación para adaptarse a la realidad cambiante del mercado laboral», subrayan desde la Delegación de Empleo de la Junta.

Esta administración también se marca como objetivo ampliar el número de centros autorizados para impartir estas especialidades en la provincia, asegurando que la formación llegue a todos los municipios. En este sentido, la Delegación explica que «en aquellas áreas donde no existen aún centros de formación habilitados, se está trabajando para facilitar nuevas inscripciones en el registro de entidades de formación profesional para el empleo de Andalucía».

La convocatoria de Formación Profesional para el Empleo (FPE) contempla 962 cursos de 21 familias. / Manuel Murillo

Información ciudadana

Asimismo, desde el Servicio Andaluz de Empleo, en coordinación con la Subdelegación de Defensa, se ha comenzado a informar a la ciudadanía interesada sobre las titulaciones y formaciones requeridas para optar a los diferentes perfiles profesionales que se ofertarán en la Base, tanto por vía de empleo público como en las empresas del entorno.

Formación superior

Siendo la FP y la FPE fundamentales en la capacitación de los profesionales que se demandarán a corto y medio plazo en el entorno empresarial de la BLET, tampoco se puede obviar la importancia de la formación superior.

En este ámbito, la Universidad de Córdoba (UCO), y también las universidades del entorno, cuentan con una cartera de titulaciones de grado y posgrado, a las que se unirán nuevos títulos en breve, que entre sus salidas profesionales cuentan con algunas de las demandadas por le Base Logísticas y las empresas de su entorno.

En el caso de la UCO, actualmente se imparten en las escuelas superiores politécnicas de Belmez y Córdoba (EPSB y EPSC) los grados en Ingeniería Informática, en Ingeniería Electrónica, en Ingeniería Electrónica Industrial, en Ingeniería Industrial, en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Civil, título este último que el pasado curso incorporó la mención en Transporte, Servicios Urbanos y Logística, siendo por el momento el único título de grado universitario del sistema andaluz con oferta como especialidad de estudios relacionados con la logística.

A estos grados se unirá el de Logística y Transporte, que se impartirá conjuntamente con la Universidad de Cádiz, a partir del curso 2027/28.

Másteres

Junto a los títulos de grado, la Universidad cordobesa ofrece varios programas de máster con una profunda relación con la actividad del complejo empresarial en torno a la futura Base Logística del Ejército de Tierra.

Este curso, la UCO ha puesto en marcha la segunda edición del Máster de Formación Permanente en Dirección Logística 4.0, un título propio que tiene como objetivo formar a titulados universitarios para que puedan ocupar puestos de dirección en empresas o departamentos dedicados a la logística y a la gestión de la cadena de suministro.

Uno de los módulos del máster está dedicado específicamente a la Logística de la Defensa, que permitirá a los estudiantes conocer los procedimientos que deben seguir las empresas que aspiren a convertirse en proveedoras del Ejército de Tierra. Las sesiones están a cargo de mandos militares y abordan también el funcionamiento de la futura Base Logística y su relación con la industria auxiliar. Además, empresas como Escribano, Tess Defence, General Dynamics Santa Bárbara o Isdefe podrán participar en el programa a través de distintas modalidades. Junto a este programa, también hay que mencionar otros, como el Máster en Ingeniería Industrial o el Máster interuniversitario en Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura.

Salidas profesionales

Mención aparte merecen otras acciones de formación y divulgación sobre las distintas salidas profesionales vinculadas al proyecto de Defensa. Entre dichas acciones, la Universidad de Córdoba celebraba el pasado 7 de abril la Jornada Logística 4.0. Claves para liderar la cadena de suministro del futuro.

Además de la formación, las instituciones están desarrollando distintas acciones para dar a conocer las oportunidades que surgirán de la mano de la BLET.

También en abril, y en colaboración con la Diputación de Córdoba, se celebraba el Foro Empléate, en el que la BLET estuvo presente.

Ya en junio, tenía lugar en Puente Genil el primer Congreso para el Desarrollo Industrial, Logístico y Tecnológico del Centro de Andalucía, en el que, entre otras cuestiones, se abordó el impacto que supondrá el desarrollo de la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba y cómo las empresas de la zona pueden aprovechar esta infraestructura.

Loyola campus Córdoba

Por otra parte, la Universidad Loyola también imparte en sus campus de Córdoba, Sevilla y Granada diversos grados vinculados a perfiles profesionales que serán demandados en el entorno empresarial de la BLET y en la propia Base Logística. Además de los grados y dobles grados de la familia de Derecho (Derecho, ADE+Derecho, Derecho+Relaciones Internacionales y ADE bilingüe+Derecho) que se imparten en el campus de Córdoba, la Loyola ofrece en su campus de Sevilla varios grados de ingeniería (de las Tecnologías Industriales, de Organización Industrial, del Software, Informática y Tecnologías Virtuales, Mecatrónica y Robótica, Matemática Aplicada, Aeroespacial y el doble grado de Ingeniería de las Tecnologías Industriales + ADE Bilingüe.

Además de los grados y posgrados que se ofertan en las instituciones universitarias cordobesas, las universidades de las provincias vecinas también ofrecen títulos que, entre sus salidas profesionales, se encuentran perfiles que pueden tener demanda entre las empresas del ecosistema de la BLET.

Otras universidades

La Universidad de Málaga oferta una veintena de títulos de grado y doble grado de ingeniería, entre los que se encuentran los de Mecánica, Tecnologías industriales, Electrónica, Robótica y Mecatrónica, Telemática, Sistemas de telecomunicaciones o Electrónica industrial.

Igualmente, la Universidad de Granada imparte distintos grados y posgrados que forman en ámbitos diversos que encontrarán también salida en la futura Base Logística y el entramado empresarial que se está generando en torno al proyecto. Así, por ejemplo, ofertan los grados de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, en Electrónica industrial, Informática, Estadística o Matemáticas.

La Universidad granadina también cuenta con una cartera de másteres, entre los que cabe mencionar los de Desarrollo del Software, Ingeniería de Telecomunicación, Ciencia de Datos e ingeniería de Computadores o Ciencia y Tecnología de Coloides e Interfases.

La Agencia Digital de Andalucía (ADA) ha puesto en marcha 11 nodos. El de Córdoba está dedicado a la tecnología aplicada a la logística militar.

La Universidad de Sevilla dispone a su vez de una oferta formativa que también genera perfiles profesionales que pueden tener una salida laboral en relación a la actividad en materia de defensa.

Entre los grados que oferta la institución universitaria sevillana están los de Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación; de Materiales, de Organización Industrial (en colaboración con la Universidad de Málaga), el de Tecnologías industriales o el de Electrónica, además de los dobles grados en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica Industrial, en Eléctrica e Ingeniería Mecánica, en Electrónica Industrial, Robótica y Mecatrónica, en Informática-Ingeniería del Software o en Ingeniería Informática-Inteligencia Artificial.

Digitalización

Por otra parte, la Agencia Digital de Andalucía (ADA), a través de su red de nodos tecnológicos, pone a disposición de jóvenes desempleados menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil una oferta de capacitación digital en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI).

En concreto, la ADA ha puesto en marcha 11 nodos tecnológicos (10 físicos y uno ‘on line’) desde los que se ofrece capacitación digital para jóvenes, así como un centro de alto rendimiento empresarial y un ‘coworking’ de impulso al emprendimiento digital.

El consejero de la Presidencia y Sanidad, Antonio Sanz, junto con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, durante uno de los trámites vinculados a la Base Logística del Ejército de Tierra. / CÓRDOBA

El programa formativo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus, integra un amplio catálogo de cursos gratuitos relacionados con la tecnología. Actualmente, existen 26 cursos en fase de captación de participantes. Las temáticas de estos cursos abarcan formación digital en tecnologías como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el análisis de datos o la robótica. Entre los cursos se encuentran Automatización Inteligente: Programación de Robots con UiPath (’on line’), Data Analytics (’on line’), Inteligencia artificial y automatización. Industria automoción (Linares), Inteligencia Artificial y Automatización Avanzada. Industria Naval (Cádiz) o Inteligencia Artificial y automatización (Jaén).

Temáticas

La red de nodos tecnológicos la componen 10 centros físicos de formación en competencias digitales e impulso al emprendimiento digital y un nodo virtual, con el que se extiende el proyecto a cada rincón de la región. Cada uno de estos nodos cuenta con una especialización en un sector pujante. En el caso del nodo de Córdoba está dedicado a la tecnología aplicada a la logística militar y el de Puente Genil está focalizado en el impulso al emprendimiento digital.

Entre los cursos presenciales en Córdoba encontramos Prompt engineer: creación de ‘prompts’ para IA o Cómo encontrar empleo usando inteligencia artificial.

Prácticas

Paralelamente a la formación, desde las distintas administraciones y entidades se están promoviendo las prácticas laborales relacionadas con la actividad de la Base Logística.

Así, el pasado agosto el Ministerio de Defensa firmaba con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional un convenio para la realización de prácticas formativas necesarias para la Base Logística del Ejército de Tierra. Se trata de un paso más para poner en marcha este ‘hub’ HV logístico pionero de la seguridad y la defensa.

En este sentido, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, remarcó en la firma del convenio que «la BLET está llamada a constituir un enclave único de innovación y excelencia logística, referente tecnológico para el Ejército de Tierra, para las Fuerzas Armadas y también para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde los centros formativos, la colaboración con la industria y los centros de investigación, serán un pilar esencial para su desarrollo».

Estudiantes de ciclos formativos tendrán oportunidad de hacer prácticas en El Higuerón. / A.J. González

Gracias a este acuerdo, se desarrollarán módulos formativos que permitirán obtener la titulación oficial exigida en algunas especialidades necesarias en la futura BLET, lo que además redundará en el contexto económico y social del territorio, ya que facilitarán la integración y una proyección laboral de las personas jóvenes al finalizar los cursos formativos que se desarrollarán en el Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nº 2 ubicado en El Higuerón, en Córdoba capital, núcleo de constitución de la futura Base Logística del Ejército de Tierra.

Acuerdo

En concreto, serán estudiantes de las familias profesionales de Transporte y Mantenimiento de Vehículo; Fabricación Mecánica y Electricidad y Electrónica, familias que guardan una relación directa con el entorno productivo, tecnológico y logístico de la futura base y que estudian ciclos como el grado medio en Electromecánica de Vehículos Automóviles y los grados superiores en Construcciones Metálicas, en Diseño en Fabricación Mecánica, en Mantenimiento Electrónico o en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.

Detalles

El convenio establece que el Ejército de Tierra «planificará y desarrollará los programas formativos en coordinación con los centros educativos, respetando en todo momento el currículo oficial». Se designarán tutores en el centro de prácticas que trabajarán de la mano con el profesorado de los centros educativos andaluces para asegurar un seguimiento personalizado de cada estudiante.

Además, el Ministerio de Defensa se compromete a «facilitar los medios técnicos, herramientas y sistemas de gestión necesarios para que los estudiantes desarrollen las competencias de su titulación; proporcionar información sobre la normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales; ofrecer asesoramiento científico y técnico relacionado con las materias de la FP Dual y emitir certificados e informes valorativos al finalizar la formación, que servirán de apoyo para la evaluación académica».

La empresa

Desde las administraciones y entidades implicadas en el desarrollo del proyecto de la BLET y en el aprovechamiento de esta infraestructura para la generación de nuevas ocasiones empresariales no solo se fomenta la formación de futuros trabajadores.

A la izquierda, el presidente de CECO, Antonio Díaz, junto a su homólogo en Zaragoza, Miguel Marzo, en la jornada ‘La Logística Avanzada’, que se celebró en noviembre de 2024. / Manuel Murillo

Un aspecto fundamental para aprovechar al máximo las oportunidades de desarrollo que conlleva la Base Logística del Ejército de Tierra es que las empresas de la provincia conozcan dichas oportunidades y, especialmente, cómo acceder a ellas. Son pocas las empresas locales que están familiarizadas con la contratación con el Ejército.

En este sentido, la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), mantiene un convenio de colaboración con el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), cuyo objetivo es impulsar la transformación del modelo productivo a medio y largo plazo en la provincia de Córdoba, favoreciendo que las empresas locales conozcan las oportunidades que ofrece la Base Logística del Ejército de Tierra.

Impacto positivo

Se pretende generar un impacto positivo en el sector empresarial provincial, teniendo en cuenta las externalidades que generará la base logística y la importancia de que sean aprovechadas por el empresariado cordobés de distintos sectores, contratando directamente o generando sinergias y oportunidades de negocio en todas las fases de construcción y operación.

La Confederación de Empresarios de Córdoba está formando a las empresas en la contratación con la administración pública.

Para ello, CECO ha organizado talleres y jornadas en seis localidades de la provincia en los que no sólo se han explicado pormenorizadamente las oportunidades de contratación y suministros que va generar la base logística, sino que también se ha contado con expertos en licitación pública, que han expuesto a los asistentes sobre cómo llegar a ser licitadores con el Ejército de Tierra. Las localidades en las que se han realizado los talleres han sido: Montilla, Posadas, Peñarroya-Pueblonuevo, Fuente Palmera, Villa del Río y Puente Genil.

Este mes de octubre, CECO también han impartido talleres formativos de iniciación a la licitación con administraciones públicas.

Propósitos

Como explican desde la patronal cordobesa, «el objetivo es ayudar a las empresas a dominar, tanto la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público, como las técnicas de interpretación de pliegos y así aprovechar, entre otras, las oportunidades que brindará la implantación de la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba, optimizando las propuestas, minimizando errores y aumentando las posibilidades de éxito».

Esta formación, impartida en sesiones presenciales, refuerza la capacidad de las empresas locales de competir en un entorno equitativo, impulsa la reactivación del tejido empresarial y posiciona a los licitadores de forma más dinámica en el mercado.

El programa de esta formación constó de dos talleres. Por un lado, se llevó a cabo una sesión sobre interpretación de pliegos en el que los participantes adquieren las claves básicas para comprender los pliegos de condiciones. Se abordan aspectos esenciales, como el objeto del contrato, los plazos de ejecución, la solvencia requerida y las posibilidades de presentación, permitiendo familiarizarse con la documentación y facilitar la preparación de propuestas más ajustadas y coherentes.

Esfuerzo conjunto

Por otro lado, el segundo taller se refirió a la interpretación y presentación de ofertas a la plataforma de contratación del sector público.

La Delegación de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo sobre la BLET: «El objetivo es que Córdoba esté preparada para afrontar con éxito este reto de futuro».

Este programa permite adquirir los conocimientos necesarios para dominar la herramienta que facilita la preparación y presentación de ofertas en licitaciones electrónicas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (Placsp) optimizando el proceso y facilitando que la presentación telemática de la documentación culmine con éxito y sin errores. En definitiva, y como puntualizan desde la Delegación de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de Córdoba, «el esfuerzo conjunto entre administraciones, entidades formativas y empresas persigue un objetivo común: que Córdoba esté preparada para afrontar con éxito este reto de futuro. No nos podemos permitir que haya vacantes sin cubrir por falta de personal cualificado».

Además, esta misma administración concluye que «la BLET no es solo una infraestructura militar, es una apuesta de ciudad, un motor de empleo y competitividad, y una oportunidad única para reposicionar a Córdoba como referente logístico, tecnológico e industrial en el sur de Europa. Desde la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, estamos plenamente comprometidos con esta transformación, trabajando día a día para formar a las personas y fortalecer a nuestras empresas».