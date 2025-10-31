La Junta de Andalucía refuerza los programas de atención a las adicciones con más recursos y nuevas plazas especializadas

La delegada territorial de Salud y Consumo en Córdoba, María Jesús Botella, participó en las 21ª Jornadas Provinciales de la Federación Madinat, centradas este año en las necesidades específicas de las personas mayores con problemas de adicciones. El encuentro se celebró en el Salón de Actos de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Córdoba.

En la mesa inaugural también intervinieron el presidente de la Federación Madinat, Miguel García; el vicerrector de Salud y Bienestar de la Universidad de Córdoba, Rafael Solana; la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, Natividad Adamuz; y la diputada delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Araceli Aguilera.

Durante su intervención, Botella ha reconocido “la gran labor que realiza la Federación Madinat como entidad que articula la coordinación entre todas las organizaciones que trabajan en materia de adicciones en la provincia”.

Más recursos para mujeres y víctimas de violencia

Este refuerzo permitirá crear nuevas plazas en comunidades terapéuticas y viviendas de supervisión dirigidas a mujeres con problemas de adicciones y víctimas de violencia de género, una medida que Botella calificó como “un avance en la atención integral a las mujeres en situación de especial vulnerabilidad”. En concreto, se habilitarán 28 plazas en comunidades terapéuticas y 11 en viviendas de supervisión, además de formación en igualdad de género para profesionales.

Botella recordó que la Federación Madinat, Federación Cordobesa de Drogodependencia y Sida, cuenta con respaldo económico de la Consejería, que este año destina 26.000 euros a apoyar su labor. Esta entidad es un referente provincial en el ámbito de las drogodependencias, el VIH y la exclusión social, y promueve el trabajo en red entre asociaciones, la sensibilización ciudadana y la incidencia en políticas sociales.

Las jornadas han reunido a un numeroso público compuesto por estudiantes y profesionales del ámbito sanitario, social y educativo, y han contado con la participación de especialistas de distintos campos. El programa incluyó la ponencia de Sonsoles Gutiérrez-Cáceres, experta del Instituto de Adicciones de Madrid Salud, y una mesa coloquio con representantes del IPBS de la Diputación de Córdoba, Proyecto Hombre Córdoba, la Fundación Hogar Renacer, la Asociación LAR y la Universidad de Córdoba.