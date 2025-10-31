Qué hacer hoy 31 de octubre, viernes 31 de octubre de 2025

Música

Concierto ‘Trompicávalas amor’

El tenor andaluz Pablo García-López será uno de los protagonistas en este viaje musical único por el Barroco entre España e Italia en el siglo XVII, que realizará junto a dos prestigiosos músicos españoles: Ignacio Prego, uno de los clavecinistas más importantes de su generación, y Josetxu Obregón, destacado violonchelista a nivel mundial.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María, 10. 20.00 horas.

Música

23ª edición del Festival Internacional de Piano Rafael Orozco

Mao Fujita interpretará un recital con un programa compuesto por la Sonata para piano nº 1 en fa menor, op. 2 nº 1 de Beethoven; Ein Albumblatt WWV. 94 de Wagner; Doce variaciones sobre un tema original de Berg; Variaciones serias, op. 54. de Mendelssohn; la Sonata para piano nº 1 op. 1 de Brahms; y La muerte de Isolda de Wagner-Liszt. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Conservatorio Rafael Orozco. Ángel Saavedra, 1. 20.00 horas.

Teatro

Puesta en escena de la obra ‘Don Juan Tenorio’

Regresa a Córdoba uno de los clásicos más célebres de la literatura española a cargo de la compañía de Teatro Clásico de Córdoba Teatro Par. Del 31 de octubre al 3 de noviembre, el Palacio de la Merced se transformará en un escenario vivo para acoger una versión única e itinerante de Don Juan Tenorio, la inmortal obra de José Zorrilla.

CÓRDOBA. Diputación de Córdoba. Plaza de Colón, 15. 20.30 horas.

Literatura infantil

Sesiones de lectura con ‘La hora del cuento’

Habrá sesiones de lectura en las bibliotecas municipales de Alcolea (17.30) y Norte (18.00), a cargo de Máximo Ortega y Nieves Palma, respectivamente. La asistencia es libre hasta cubrir aforo.

CÓRDOBA. Bibliotecas municipales Alcolea y Norte. Pza. de la Cerería , s/n y Cruz de Juárez, s/n. 17.30 y 18.00 horas.

Homenaje

Concierto serenata en el aniversario de la plaza Manuel Garrido Moreno

El grupo Serenata, Asociación Amigos de los Patios Cordobeses y Asociación de Antiguos Tunos de Córdoba ofrecerán un concierto-serenata con motivo del 13º aniversario de la inauguración de la plaza Manuel Garrido Moreno.

CÓRDOBA. Plaza Manuel Garrido Moreno (San Basilio). 21.00 horas.

Halloween

Tributo al rey del pop

GL Jackson ofrece un espectáculo único donde despertará la magia y la pasión que hará que viva de nuevo la esencia de Michael Jackson, con su gran parecido y exactitud de movimientos del artista con los mejores temas, incluyendo también canciones cantadas en directo y donde está garantizada la diversión en ese día tan especial como es Halloween.

CÓRDOBA. Hotel Averroes. Campo Madre de Dios, 38. 20.00 horas.

Pintura

Continúa la muestra ‘Impresiones’

El pintor jienense José Domínguez Hernández es un artista autodidacta, reconocido internacionalmente por su estilo influenciado por el neoimpresionismo, centrado en paisajes urbanos contemporáneos que capturan la calma contemplativa, la luz y el color con una técnica personal que evoca realismo mágico. Su obra, que incluye óleos sobre tabla y lienzo, ha sido exhibida en galerías y museos de Europa, América y Asia.

CÓRDOBA. Centro Cultural José Luis García Palacios. Radio, 1. De 08.30 a 14.30 horas.

Día Todos los Santos

Inauguración de la exposición fotográfica Santos 2024

Dentro de los actos organizados con motivo de la festividad de Todos los Santos, hoy viernes, a las 12.00, se inaugurará en la Facultad de Filosofía y Letras la exposición fotográfica Santos 2024, que muestra las 25 obras finalistas del I Concurso Nacional de Fotografía del mismo nombre, convocado por la empresa municipal Cecosam.

CÓRDOBA. Facultad de Filosofía y Letras. Plaza del Cardenal Salazar. 12.00 horas.

Muestra de cine palestino

Proyección de ‘A state of Passion’

La Casa Árabe acoge una muestra de cine palestino en el marco de la celebración de la iniciativa Palestine Cinema Days Around the World, que proyectará hoy la película A state of Passion (Carol Mansour, 2024). A continuación habrá un coloquio moderado por Elena Calvo.

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel Santos Gener, 9. 19.30 horas.

Música

Concierto de Alba Reche

Alba Reche presenta su tercer álbum, una sátira transformada en diario personal que indaga en el desamor y la aceptación, utilizando una voz honesta y desgarradora. Acompañada por su banda habitual, Alba combinará temas nuevos como Digna de ti con éxitos anteriores.

CÓRDOBA. Sala Impala. Chinales, 64. 20.30 horas.

Música

Actuación de Manuela Cordero

Recital flamenco a cargo de la cantaora Manuela Cordero acompañada al toque por Patrocinio Hijo. La entrada es libre hasta completar el aforo.