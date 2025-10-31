Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el viernes 31 de octubre

Escultura en un cementerio.

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 1 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Emilia Martos Campillo

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Salud

María Josefa Amorrich Hellín

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Salud

