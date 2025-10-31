Los fallecidos en Córdoba el viernes 31 de octubre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 1 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Emilia Martos Campillo

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Salud

María Josefa Amorrich Hellín

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Salud