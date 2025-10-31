Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 31 de octubre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 1 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Emilia Martos Campillo
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Salud
María Josefa Amorrich Hellín
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Salud
- Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
- El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
- A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
- Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba por San Rafael?
- Comienzan las obras de la ronda Norte de Córdoba con los trabajos previos al soterramiento de la rotonda del Hipercor