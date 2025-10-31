Empleo público: el Ayuntamiento de Córdoba convoca 36 plazas para varios departamentos municipales

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes cuatro convocatorias de empleo público para el Ayuntamiento de Córdoba, que suman un total de 36 plazas. El sistema de acceso del 100% de los puestos es el mismo, pos sistema de oposición y turno libre. A partir de ahora, se abre un periodo de 20 días hábiles (hasta el 28 de noviembre) para presentar las solicitudes. Las plazas cubrirán puestos en varios servicios municipales, en concreto, se convocan 16 para auxiliar de jardinero, diez para animadores socioculturales, ocho para técnicos de gestión y dos para auxiliares de protocolo.

La convocatoria con más plazas es la de 16 puestos para auxiliar de jardinero. Se exigen, tanto para esta convocatoria como para el resto, requisitos generales como tener nacionalidad española o no haber sido separado del desempeño para una función pública. En el caso del examen para auxiliar de jardinería, además de preguntas relacionadas con la administración o la Constitución, habrá temas específicos como "las plantas en la jardinería cordobesa" o "labores básicas de mantenimiento anual de zonas verdes".

En cuanto a la decena de plazas para animador sociocultural, se pide bachillerato o título de técnico equivalente o poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de animado sociocultural. En el examen, habrá hasta 40 temas específicos relacionados con el puesto, como pueden ser "Ocio y tiempo libre. La actividad física y el deporte como recursos en los programas de ocio", "La participación ciudadana. Concepto y ámbitos. Cómo potenciar la participación ciudadana desde la animación sociocultural. El Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba" o "La animación sociocultural en la lucha contra la exclusión social".

Más plazas

La convocatoria de ocho plazas de técnico de gestión exigen grado, diplomatura o ingeniería técnica o equivalente. Es una de las que más temas aborda dentro de los exámenes, con temas como "La transparencia de la actividad pública. El derecho de acceso a la Información Pública: ejercicio y límites. Normativa aplicable al Ayuntamiento de Córdoba" o "Protección de datos de carácter personal. Disposiciones generales. Principios de la protección de datos. Derechos de las personas. Ficheros de titularidad pública".

Por último, se convocan dos plazas de auxiliar de protocolo para las que se piden estar en posesión del título de bachiller, título de técnico o equivalente y poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de auxiliar de protocolo. Como temas específicos a examinar aparecen "Normas básicas de protocolo en actos oficiales. Etiqueta y ceremonial en actos oficiales. Reglas de cortesía y comportamiento protocolario. Protocolo en actos de representación institucional" o "Vexilología e Himnos. Uso de los símbolos estatales, autonómicos y municipales".