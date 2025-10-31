La doctora María del Carmen Arias Blanco renueva como presidenta del Colegio de Médicos de Córdoba

La doctora María del Carmen Arias Blanco ha renovado como presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba (COMCórdoba) tras el proceso de elecciones colegiales celebradas recientemente. La actual junta directiva tomó posesión administrativa de sus cargos ayer en la sede colegial.

Arias revalida su cargo al frente del Colegio de Médicos de Córdoba para el periodo 2025-2029; y junto a ella conforman la Comisión Permanente los doctores Paloma Moreno Moreno, Manuel Galán Gutiérrez y Antonia Osuna Ortiz como vicepresidentes, así como los doctores Rosa María Marín Montero y Eloy Girela López en calidad de secretario general y vicesecretario, respectivamente, y el doctor Pedro José Alarcón Martínez como tesorero.

Del mismo modo, conforman la junta directiva los distintos vocales de las secciones colegiales, entre ellos los doctores Raquel Gracia Rodríguez (Atención Primaria), Julián Garrido Jiménez (Medicina Privada), Manuel Montero Pérez-Barquero (Médicos Senior), Pilar Font Ugalde (Administraciones Públicas), Antonio Pablo Arenas de Larriva (Tutores y Docentes), Francisco Javier Cejas Arjona (Medicina Hospitalaria), Francisco Jesús López Páez (Médicos Jóvenes y en Promoción de Empleo).

La doctora Arias, que ya hizo historia en 2021 al convertirse en la primera mujer en presidir el Colegio de Médicos de Córdoba y la primera en un Colegio de Médicos en Andalucía, afronta este nuevo mandato con el propósito de consolidar el trabajo iniciado durante los últimos años y de impulsar nuevos retos estratégicos para la profesión médica en la provincia.

La presidenta ha destacado, durante la toma de posesión administrativa, su compromiso con la continuidad de los proyectos institucionales, especialmente el desarrollo del proyecto de la nueva sede colegial que estará situada en la avenida de la Arruzafa, sobre la parcela que la corporación adquirió en 2009 para tal fin.

La doctora Arias, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, continúa ejerciendo como médica de familia rural en las localidades de Villaharta y El Vacar.