Día del Ahorro en Córdoba: "Yo ahorrar, poquito"

El Banco de España (BDE) afirma que el ahorro de los cordobeses se halla en niveles récord, pero, en líneas generales, los ciudadanos no tienen la sensación de vivir con más desahogo, debido, fundamentalmente, al encarecimiento del coste de la vida registrado en los últimos años. Esta es la opinión de las personas consultadas por este periódico, que subrayan las subidas de precios en bienes de primera necesidad como los alimentos y aluden a otros gastos como las hipotecas, que también han experimentado un repunte por el incremento de los tipos de interés.

De este modo, en El asador de Dominique su regente, Francisco Aguilar, admite que el récord histórico en depósitos bancarios recogido por la estadística oficial no se relaciona con su situación personal, «porque yo, ahorrar, poquito». Este profesional es autónomo y explica que tiene «muchos gastos, por lo que consigo ahorrar muy poquito mes a mes».

En la misma línea, en la tienda Todo pelo su responsable, Paqui León, afirma que «yo vivo al día, prácticamente». A su juicio, «ahora ahorramos menos, se guarda poco, porque está subiendo todo. Vas al supermercado y con cuatro cosas ya... Y a esto se suman los gastos de la hipoteca, la luz o el agua», detalla.

La comida, más cara

A la salida de un supermercado, Sergio Gómez reconoce que en estos momentos no ahorra. «Ahorrar se puede lo justo y menos, en alimentación. Los precios han subido muchísimo», lamenta. En este sentido, Sergio entiende que «cada vez es más difícil ahorrar y en caso de tener niños es más complicado todavía».

Para Ana María García, la situación es diferente. Afirma que «hay que ahorrar de joven» y también precisa que «la suerte que tenemos los pensionistas es que hemos ahorrado antes». Cuando llega la edad más avanzada «gastamos menos y eso ayuda. Por ejemplo, no nos compramos ropa, el vestido que llevo tiene diez años», comenta.

Dos mujeres observan los bolsos en un gran almacén. / Víctor Castro

Hacer listas y comparar

No obstante, si es necesario gastar dinero, la asociación de consumidores Facua recuerda que «hay métodos para controlar el gasto y, en definitiva, esto repercute en un ahorro». Su presidente, Francisco Martínez, abunda en consejos como elaborar listas de la compra que contengan los productos necesarios antes de acudir a la tienda y evitar anteponer el precio a la necesidad, porque, «a veces, solo por ver el producto barato parece que nos invita a comprar y estamos provocándonos un perjuicio con ello».

Este experto insiste en que «es fundamental comparar precios» y recomienda acudir a establecimientos seguros. «Cada día estamos teniendo más personas que pierden dinero por comprar mucho en internet, en lugares que cada vez están más plagiados. Nos ofertan precios magníficos, pero no se consigue ahorro», advierte.

Por otra parte, llama a «desvincularnos de préstamos al consumo que rozan la usura. Ya no aplican tipos de interés que se consideren usura, pero se aproximan. Habrá que valorar qué ahorro consigo comprando un televisor a plazos durante 12 meses, con un interés del 27%. A lo mejor estoy pagando dos televisores y medio, quizá haya que comprar otra marca o hacerlo en otro momento», apunta a modo de ejemplo.

Francisco Martínez advierte que «cada día nos ofrecen más créditos al consumo, porque hay establecimientos que también ganan dinero formalizando los préstamos con las financieras, ganan dinero por la venta del producto y por ser un comercial de la financiera. Ahí no se produce ahorro, sino todo lo contrario».

Compras navideñas

Además, desde Facua subrayan la importancia de elaborar presupuestos antes de realizar gastos para controlar la inversión. Su presidente hace hincapié en esta recomendación de cara a las fiestas navideñas, con objeto de controlar el gasto, por ejemplo, en regalos.

Además, abunda en que «un gran ahorro que se produce en la familia es que las compras dirigidas a nuestros familiares o para nosotros mismos en base a las fechas navideñas las hagamos en sitios seguros, porque el precio barato puede salir bastante caro». Junto a esto, aconseja «prever las compras que vamos a necesitar y hacerlas de manera anticipada, porque tendremos un ahorro con toda seguridad». Francisco Martínez afirma que, siguiendo estas prácticas, «a final de año, conseguiremos algún tipo de ahorro».