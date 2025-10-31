¿Ver Córdoba en 26 minutos? Un portal especializado la corona como la ciudad más ‘paseable’ del mundo

“Córdoba, la llana”. La capital hace honor a esta definición al situarse como la ciudad del mundo en la que es más fácil moverse a pie, de acuerdo con la selección del portal especializado en viajes Skyscanner, que ha escogido las 10 urbes más transitables o 'caminables', en la que los viajeros pueden disfrutar de recorrer sus calles y visitar sus monumentos a pie.

Para elaborar la clasificación, se han tenido en cuenta hasta 14 factores distintos, entre los que se incluyen las distancias entre las principales atracciones, el número de rutas de paseo, la elevación media, la calidad o la seguridad, entre otros. Asimismo, se eliminaron algunos destinos convencionales como Berlín o Dubrovnik.

Vista aérea de Córdoba. / MANUEL MURILLO

Es a través de estos ítems que se crea el índice de ‘paseabilidad’, de las ciudades que son más fáciles visitar a pie en 2025, centrándose en la distancia a pie entre las principales atracciones, pasos totales y tiempo para cubrir las distancias. Asimismo, interviene en la clasificación la elevación media de la ciudad, la densidad de la población, la calidad del aire y la contaminación.

Córdoba, la mejor ciudad para visitar a pie

En el primer puesto de las diez ciudades más 'caminables' del mundo se sitúa Córdoba. Según Skyscanner, situada en pleno corazón de Andalucía, es una fantástica ciudad para visitar a pie. “Además, llegar hasta allí es también muy fácil gracias a la línea del AVE”, añaden.

La descripción continúa destacando la Mezquita-Catedral y el centro histórico, Patrimonio de la Humanidad, “ideal para recorrer a pie a través de sus calles sinuosas”. Otras atracciones destacadas de la ciudad incluyen el Palacio de Viana, el barrio de la Judería y el Alcázar de los Reyes Cristianos.

Visitantes, en la calleja de las Flores de la Judería. / A.J. GONZÁLEZ

El portal apunta que “se tarda unos escasos 26 minutos en cubrir la distancia que separa a las principales atracciones, y alrededor de la ciudad hay nada menos que 29 rutas de paseo que recorrer”. Así, entre las principales atracciones de Córdoba hay un total de 2.730 pasos y es la ciudad que tiene las menores distancias a pie de las diez seleccionadas.

Estas son las ciudades más ‘caminables’ del mundo

La clasificación compartida por Skyscanner queda así:

Córdoba (España) Nagasaki (Japón) Hiroshima (Japón) Reggio Calabria (Italia) Montecarlo (Principado de Mónaco) Tartu (Estonia) Bursa (Turquía) Bolzano (Italia) Sarajevo (Bosnia y Herzegovina) Vitoria (Columbia Británica)

En el caso de Córdoba, es, además, la única ciudad española en figurar en el ranking de Skyscanner, el motor de búsqueda global para compra de vuelos, hoteles y alquiler de automóviles.