Fiesta
Córdoba mantiene viva la llama de Halloween
No se detectó ningún grupo zombie hidratándose con finos de Montilla-Moriles en la barra de alguna taberna: poco rastro deja la noche de terror en los santuarios del vino
Zombies, niñas del exorcista, payasos y verdugos conquistaron las calles y garitos de Córdoba. La familia Addams también estuvo invitada a la fiesta de la dama de la guadaña. No se vio a ningún Alfredo Duro, ex director de Comunicación del Córdoba CF e ideólogo del meme ¿Qué es Halloween?, que cumplió diez años corriendo como la pólvora cada 31 de octubre desde que alzara la voz en el Chiringuito contra los jugadores del Barça. Pero sí a Trump y Netanyahu dándose la mano.
Fueron apareciendo poco a poco sombras negras y naranjas por las calles: a primera hora, los niños que acudían a las numerosas fiestas vespertinas dispersadas en urbanizaciones de vecinos, centros comerciales y espacios recreativos de la ciudad; y, conforme caía la noche, se convirtió en epidemial localizada invadiendo los pubs y discotecas del centro y el Vial Norte. No se detectó ningún grupo zombie hidratándose con finos de Montilla-Moriles en la barra de alguna taberna: poco rastro deja la noche de Halloween en los santuarios del vino.
Donde sí tuvo impacto fue en el Centro Luciana Centeno, que acogió una completa jornada con scape room, juegos y manualidades. En el centro comercial La Sierra la fiesta concluyó con un desfile de disfraces y en el Zoco tuvo lugar una exhibición de bailes y coreografías de bachata.
Así vivió Córdoba su noche de terror, el día antes de acudir en masa a los cementerios.
