CALENDARIO LABORAL

¿Cuántos festivos le quedan al 2025 en Córdoba?

El año entra en su recta final que esta vez no cuenta con ‘macropuente’ por la Constitución

Estos días se celebra el Puente de la Constitución en Córdoba.

Estos días se celebra el Puente de la Constitución en Córdoba. / SÁNCHEZ MORENO

Lara Peña

Termina octubre y ya solo quedan dos hojas en el almanaque de 2025. Empieza la cuenta atrás para la Navidad y la Nochevieja, pero antes de que lleguen esas fechas de descanso aún quedan días marcados en rojo en el calendario laboral y escolar para que los cordobeses puedan disfrutar de un descanso de la rutina diaria.

Tras el 1 de noviembre, Día de Todos Los Santos, los próximos festivos llegarán en diciembre:

  • 6 de diciembre de 2025 (sábado): Día de la Constitución.
  • 8 de diciembre de 2025 (lunes): Día de la Inmaculada.
  • 25 de diciembre de 2025 (jueves): Navidad

Puente de la Constitución a medias

El calendario no es generoso este año con los trabajadores y escolares, que no podrán disfrutar del ‘macropuente’ festivo de la Constitución. En años anteriores, la coincidencia de fechas en el calendario provocaba que se pudiera disfrutar de cuatro o cinco días de descanso, uniendo festivos y fin de semana.

Calendario laboral en Córdoba

Calendario laboral en Córdoba / CÓRDOBA

Este 2025, sin embargo, al caer el 6 de diciembre en sábado y el 8 de diciembre en lunes, solo se podrá disfrutar del clásico puente de tres días.  

¿Cuáles son los primeros festivos de 2026?

De cara al nuevo año, el calendario de 2026 cuenta con dos festivos en sus primeros días. Se trata del  jueves 1 de enero, Día de Año Nuevo, y el martes 6 de enero, Día de Reyes.

En cuanto a los puentes, al caer el 28 de febrero, Día de Andalucía, en sábado, habrá que esperar hasta la Semana Santa para disfrutar de un merecido descanso, y el primer puente oficial de 2026 no llegará hasta el viernes 1 de mayo.

