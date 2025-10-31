Córdoba conmemorará el 25N con más de veinte actividades y la manifestación contra la violencia a las mujeres

Más de una veintena de actividades, entre proyección de películas, talleres, charlas, mesas informativas, jornadas, entregas de premios, actividades escolares y la manifestación en las calles forman parte de la jornada por el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia a la Mujer. El Ayuntamiento de Córdoba busca visibilizar las diferentes situaciones y consecuencias de la violencia de género con espacios de diálogo y reflexión e incluyendo al resto de la sociedad bajo el lema No mires para otro lado.

Una de las actividades más importantes de la jornada es la manifestación, organizada por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, que saldrá de la plaza de las Tres Culturas a las 18.00 horas y acabará en La Corredera sobre las 19.30 horas para dar paso a un concierto de Lalola & las de atrás, a las 20.00 horas.

Pero las actividades no empezarán ni acabarán ahí. De hecho, la proyección de películas ya ha empazado y continuará en los centros cívicos hasta el 26 de noviembre. Dentro de la programación se llevarán a cabo dos talleres, uno en el centro cívico del Alcolea el 6 de noviembre a las 18.00 horas y otro en el IES Galileo Galilei los días 10 y 17 de noviembre a la misma hora.

La teniente de alcalde delegada de Igualdad, Marian Aguilar, presenta la programación / CÓRDOBA

El Distrito Sur acogerá una mesa informativa sobre la manifestación el 17 de noviembre a las 17.30 horas y habrá paseos por la igualdad para recordar a las mujeres que lucharon contra las violencias machistas en Córdoba el 18 de noviembre a las 17.00 horas desde el centro cívico de Las Moreras. Al día siguiente a las 18.30 horas habrá una proyección audiovisual y lecturas del club de lectura Páginas Violeta en el centro cívico de Poniente Sur.

El 25 de noviembre será el día grande, con varias actividades además de la marcha. A las 10.30 horas la Red de Igualdad marcha contra la violencia a las mujeres en los conflictos armados desde la plaza del Mediodía. A las 12.00 los alumnos se concentrarán en la plaza del Zoco y en la plaza central de Las Palmeras se realizará una gymcana y la lectura de un manifiesto.

Al día siguiente habrá unas jornadas de puertas abiertas en el centro cívico Levante a las 17.30 horas y el 27 de noviembre una actividad denominada Amiga, es violencia, date cuenta, en los jardines de Federica Monstseny. Las actividades del mes se cierran el 28 de noviembre a las 12.00 horas con el acto de entrega de premios del tercer certamen de Jóvenes por la Igualdad en el centro cívico de Poniente Sur.

Casi 700 denuncias este año

Para la teniente de alcalde delegada de Igualdad, Marian Aguilar, el escenario actual "es preocupante, con cifras judiciales y niveles que evidencian la persistencia del problema de la violencia contra la mujer, que es de carácter estructural". Aguilar ha asegurado que más de 500 mujeres denuncian a diario en España, y en Córdoba se han registrado 687 denuncias en los primeros seis meses del año, por lo que "el equipo de gobierno no puede mirar para otro lado" ante esta realidad.

El objetivo es el de la prevención, concienciación y sensibilización porque "en Córdoba no hay lugar para la violencia de género, queremos, una ciudad avanzada y más igualitaria" y que "el compromiso y la lucha es de todos y debe tener un abordaje integral entre instituciones y los cordobeses".