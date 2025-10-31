Los comerciantes de La Viñuela piden ayudas urgentes para garantizar la viabilidad de sus negocios durante las obras

El presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, ha remitido una carta al alcalde de la ciudad en la que solicita la adopción de medidas urgentes para garantizar la viabilidad de los comercios de proximidad situados en la avenida de la Viñuela, actualmente afectados por las obras de peatonalización.

Según Bados, Comercio Córdoba ha sido firme y proactivo en la defensa y solicitud de esta actuación, al considerar que la peatonalización “tiene un valor estratégico incuestionable para la modernización, dinamización y revitalización económica de un barrio vital de nuestra ciudad”. No obstante, la asociación advierte que el periodo de ejecución está suponiendo un serio impacto económico y operativo para los negocios de la zona.

Las actuaciones planteadas van desde el establecimiento de ayudas económicas directas, como la creación de una línea de incentivos a fondo perdido para los autónomos y pymes con establecimiento físico en la zona afectada para cubrir gastos corrientes y de funcionamiento (alquileres, cuotas de Seguridad Social o suministros básicos) hasta el desarrollo de una campaña de dinamización tras la obra.

Respecto a las ayudas, Bados subraya que “es fundamental que sean ágiles y permitan el sostenimiento real de la actividad comercial”. Sobre lo segundo, los comerciantes buscan "asegurar el éxito del nuevo espacio una vez finalizada la intervención", recoge la nota remitida por Comercio Córdoba. Entre las iniciativas, proponen "un evento inaugural, actividades culturales y una difusión masiva que proyecte la nueva imagen de la avenida y su oferta comercial. Rafael Bados confía en la “sensibilidad y compromiso del Ayuntamiento con la supervivencia y el futuro del comercio de cercanía”.

Por este motivo, los comerciantes cordobeses han solicitado una reunión de trabajo urgente para concretar las bases de estas medidas de apoyo y la estrategia de dinamización. “Los comercios de la Viñuela han apostado por esta transformación. Ahora necesitan el respaldo institucional necesario para poder llegar al final del proceso y aprovechar los frutos de la inversión”, ha declarado el presidente de Comercio Córdoba.