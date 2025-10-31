El Colegio de la Abogacía de Córdoba abre el curso de la Escuela de Práctica Jurídica

El Colegio de la Abogacía de Córdoba ha celebrado la sesión académica de apertura del curso 2025/2026 de su Escuela de Práctica Jurídica Rafael Yllescas Melendo en el Salón Liceo del Real Círculo de la Amistad. El acto, que ha reunido a representantes institucionales, docentes, profesionales del Derecho y alumnado, ha marcado el inicio oficial de la décimo tercera edición del Máster en Abogacía y Procura, que el colegio imparte en colaboración con la Universidad de Córdoba.

La mesa presidencial ha estado compuesta por Miguel Ángel Pareja, presidente de la Audiencia Provincial y del Consejo Rector de la Escuela; José Carlos Arias, decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba; Fernando Sobrón, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial; José Manuel Palma, vicerrector de Personal Docente e Investigación de la Universidad de Córdoba; Álvaro Navarro, director de la Escuela; Manuel Espejo, codirector del Máster en Abogacía; y el conferenciante invitado, Joaquín Pérez Azaustre, escritor.

La sesión ha sido abierta por el presidente del consejo rector, quien ha dado lectura de la Memoria de Actividades del Curso 2024/2025, que ha estado a cargo del secretario de la Escuela, Ángel Moreno. A continuación, ha intervenido el director de la Escuela, Álvaro Navarro, quien ha abordado temas de actualidad jurídica como los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) introducidos por la Ley 1/25, y ha reflexionado sobre el impacto de la inteligencia artificial en el ejercicio de la abogacía, planteando la tensión entre tecnología y "abogacía emocional".

Imposición de becas

Durante el acto se ha realizado la imposición de becas a los integrantes de la undécima promoción del Máster en Abogacía y Procura, que ha estado seguida de la entrega de distinciones a tutores de prácticas externas por su labor formativa, y al alumnado más destacado en las simulaciones de juicio realizadas durante el curso anterior.

El decano del Colegio, José Carlos Arias, ha presentado al conferenciante de la sesión académica inaugural, el escritor cordobés Joaquín Pérez Azaústre, con palabras que han conectado la Literatura y el Derecho destacando que “si algo define la esencia de nuestra profesión, es precisamente eso: la defensa de la libertad a través de la palabra, del argumento, del compromiso con la justicia. Y quién mejor que un escritor, un artesano de la palabra, para recordarnos que el Derecho no es solo norma, sino también narrativa, ética y humanidad”.

Pérez Azaústre —licenciado en Derecho y galardonado con premios como el Adonáis, el Loewe y el Andalucía de la Crítica— ha ofrecido una conferencia titulada El Derecho: la escritura de la libertad, en la que ha reivindicado el papel del Derecho como herramienta de justicia, palabra y compromiso. “Siempre me ha parecido que el Derecho es la poesía más alta del ser humano porque es la que nos permite vivir en libertad y en el respeto recíproco entre todos. Realmente, si no tuviéramos el Derecho todo estaría en manos de la justicia privada y cada cual se tomaría la suya por su cuenta”, ha destacado Azaústre.

Apertura oficial del curso

La sesión ha concluido con una intervención final del presidente del consejo rector, quien ha declarado oficialmente abierto el curso académico 2025/2026 de la Escuela de Práctica Jurídica Rafael Yllescas Melendo, durante el que se impartirá el Máster en Abogacía y Procura, reafirmando el compromiso del Colegio de la Abogacía de Córdoba y la Universidad de Córdoba con una formación jurídica rigurosa y comprometida con la sociedad.