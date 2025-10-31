Quién es quién en la BLET: Ministerio de Defensa

Aniceto Rosique Nieto

Director general de Armamento y Material

Aniceto Rosique Nieto. / CÓRDOBA

La industria de Defensa es un sector estratégico y, en este sentido, la colaboración de la Dirección General de Armamento y Material (Dirgam) del Ministerio de Defensa con la BLET va a ser fundamental en el desarrollo de la estrategia de la industria de Defensa para asegurar que los requerimientos de las Fuerzas Armadas puedan ser satisfechos del modo más eficiente posible.

El responsable de dicha colaboración es el almirante Aniceto Rosique Nieto (Fuente Álamo, Murcia, 1960), quien acumula una larga carrera en la que ha comandado varios buques, como el dragaminas ‘Duero’ o la fragata ‘Méndez Núñez’, y ha estado al frente de la 31ª Escuadrilla de Escoltas. En sus destinos en tierra, ha sido consejero técnico del gabinete técnico del ministro de Defensa, subdirector-jefe de Estudios de la Escuela Naval Militar, entre otros. Como almirante ha ocupado la jefatura de la División de Operaciones del Estado Mayor de la Armada, director de Enseñanza Naval, jefe del Arsenal de Cartagena y jefe de Apoyo Logístico de la Armada.

Luis Cebrián Carbonell

Director general de Infraestructura

Luis Cebrián Carbonell. / CÓRDOBA

La Dirección General de Infraestructura (Digenin) del Ministerio de Defensa es el órgano directivo al que le corresponde la planificación y desarrollo de las políticas de infraestructura, medioambiental y energética, así como la supervisión y dirección de su ejecución.

Al frente de la Digenin se encuentra el teniente general Luis Cebrián Carbonell (Madrid, septiembre de 1960), que es el responsable de la planificación de la construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra, así como de la ejecución de dicha planificación. Igualmente, se encarga de garantizar que las instalaciones combinen la funcionalidad con la sostenibilidad, lo que implica el diseño de los equipos y sistemas energéticos y su aplicación, así como de las medidas de ahorro energético. La urbanización de la BLET incluye, además, la ejecución de las zonas verdes.

Actualmente, se trabaja en la redacción de las bases de licitación para la construcción de los primeros edificios de la base logística, que se lanzaron en octubre de 2025.

Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Conectividad y seguridad para la BLET

Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones / CÓRDOBA

El Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Cestic) es responsable de garantizar la interoperabilidad de los servicios y sistemas de información y comunicaciones de la BLET, y su conectividad con la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D), la convergencia de las plataformas CIS/TIC, la ciberseguridad, el gobierno del dato, los procesos automatizados por la plataforma de armonización de gestión de la organización (ARGO) y un sistema de mando y control nacional (SC2N). El teniente general José María Millán Martínez (Zaragoza, 1963) es el director general del Cestic y oficial jefe de información (CIO) desde 2019. Entre sus destinos anteriores destacan: director de la Escuela de Guerra del Ejército, asesor del jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina; jefe del Órgano de Dirección de la Dirección General de Política de Defensa y jefe del Regimiento de Guerra Electrónica 32. Diplomado en transmisiones, guerra electrónica y estado mayor, ha participado en varias misiones en el extranjero.

José Luis Sánchez Martínez

Director general de la Digeneco

José Luis Sánchez Martínez. / CÓRDOBA

José Luis Sánchez Martínez es general de división del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire y del Espacio, y desde octubre de 2022, es director general de Asuntos Económicos (Digeneco) del Ministerio de Defensa, responsable del presupuesto, la gestión económica, la contabilidad y contratación de la BLET.

Sánchez Martínez ha ocupado diversos cargos en la Dirección de Asuntos Económicos del Aire y el Mando de Material; el Centro de Gestión de Pagos en el Extranjero (Cegepex); la embajada de España en Washington y las direcciones generales de Asuntos Económicos, de Política de Defensa -en la que ejerció de representante de España ante la OTAN- y de Asuntos Económicos, participando en proyectos tan relevantes como la reforma de la gestión económico-financiera en el Ministerio de Defensa y la implementación del Sistema Informático de Dirección y Administración Económica del Ministerio de Defensa (Sidae). También se hizo cargo del Área de Contratación Internacional en la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material.

José Ramón Velón Ororbia

Director general de Personal

José Ramón Velón Ororbia. / CÓRDOBA

Al general de División José Ramón Velón Ororbia, director general de Personal (Digenper) desde mayo de 2022, le corresponde la planificación y desarrollo de la política de personal, así como la supervisión y dirección de su ejecución. Así, lleva a cabo la gestión y planificación del personal civil, la realización de las convocatorias de las ofertas de empleo público que competan al Ministerio de Defensa y la tramitación de la provisión de puestos de trabajo del personal civil, como es el caso del personal que será destinado a la Base Logística del Ejército de Tierra.

Velón ha desempeñado destinos a bordo de las fragatas Andalucía y Victoria, transporte de ataque Aragón y el buque escuela Juan Sebastián Elcano. En Tierra destacan sus destinos como profesor en la Escuela Naval Militar, agregado financiero de Defensa en Washington, intendente de Ferrol y subdirector general de Planificación y Costes de Recursos Humanos. Diplomado de Estado Mayor de las FAS, cuenta, entre otros cursos, con el Máster en Estadística Matemática por la Complutense de Madrid.

José María Ortega Olmedo

Subdelegado de Defensa en Córdoba

José María Ortega Olmedo. / CÓRDOBA

José María Ortega Olmedo, coronel de Infantería del Ejército de Tierra, es actualmente el subdelegado de Defensa en Córdoba. En el marco de sus funciones, ha participado en la cesión al Ministerio de Defensa de los terrenos del polígono de La Rinconada en el que se está construyendo la Base Logística del Ejército de Tierra. Además, ha participado en distintas reuniones y conferencias para la difusión del proyecto de la BLET y de las oportunidades empresariales que supone. La colaboración con la base logística va más allá y así la Subdelegación de Defensa ha establecido un punto de atención al ciudadano para proporcionar información sobre las distintas ofertas de empleo público relacionadas con la BLET.

Por lo que respecta a su trayectoria militar, Ortega ha ocupado destinos de unidades de Infantería mecanizada y acorazada, así como en estados mayores de distinto nivel. Ejerció el mando de un batallón de Infantería de carros de combate en la Brigada Guadarrama XII y, posteriormente, del Regimiento La Reina 2 en la Brigada Guzmán el Bueno X.

Miguel Ivorra Ruiz

Director de Estrategia e Innovación

Miguel Ivorra Ruiz. / CÓRDOBA

El teniente general del Ejército del Aire y del Espacio Miguel Ivorra Ruiz es el actual director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa, dirección que, además de impulsar la internacionalización de la industria española, buscará sinergias entre programas civiles y de defensa, aprovechando al máximo los avances en inteligencia artificial, la robótica, la impresión o los materiales, lo que incluye colaborar con la BLET. Ivorra ha sido miembro de la Patrulla Águila y es piloto de caza y ataque. Fue el primer piloto del Ejército del Aire en aterrizar en un portaaviones. Ejerció de representante español en el CAOIC de Vicenza (Italia) en el conflicto de Kosovo y prestó servicio en la División de Operaciones del Estado Mayor Internacional de la OTAN en Bruselas. Ha sido consejero técnico del secretario de Estado de Defensa y director de la Academia General del Aire. Estuvo destinado en el Mando de Apoyo Logístico y fue jefe del Centro de Operaciones Aéreas (AOC) y director de Operaciones del Estado Mayor del Macom y del Gabinete Técnico de la Secretaría de Estado de Defensa.

Margarita Robles Fernández

Al frente del Ministerio de Defensa

Margarita Robles Fernández. / CÓRDOBA

Margarita Robles Fernández es la actual ministra de Defensa de España, cargo que ostenta desde junio de 2018. En su dilatado perfil profesional hay que destacar que fue la primera mujer en presidir un tribunal contencioso-administrativo y también una audiencia provincial, y la tercera en acceder al Tribunal Supremo, del que fue magistrada entre 2004 y 2016. Desde septiembre de 2008 a diciembre de 2013 fue vocal del CGPJ. En su faceta como ministra de Defensa, es la máxima responsable de la seguridad de España y del despliegue de sus destacamentos en el exterior. Dentro de los compromisos adquiridos por España en el seno de la OTAN y la UE, el Ministerio de Defensa tiene un decidido plan de aumento de las capacidades militares de España. El reto que supone la presencia creciente de Rusia en Europa oriental, tras la guerra de Ucrania, moviliza las capacidades de los ejércitos de Europa y de las industrias. Robles ejerce, por tanto, un papel clave en este despliegue creciente de los esfuerzos de España para acompasarse al gasto en defensa de Occidente.

María Amparo Valcarce García

Impulso de la política de armamentos

María Amparo Valcarce García. / CÓRDOBA

María Amparo Valcarce García es la secretaria de Estado de Defensa, organismo que se encuentra integrado en el Ministerio de Defensa. Le corresponde la dirección y gestión de las políticas de armamento y material, una cuestión capital en el reforzamiento de las capacidades del Ejército, así como en el impulso a la industria de seguridad en España. Igualmente, es misión de la secretaría que dirige Valcarce la investigación, desarrollo e innovación industrial, de infraestructura y económica de las tecnologías y seguridad de la información en el ámbito de la defensa. Su impulso al proyecto y a las primeras obras de la Base Logística del Ejército en Córdoba ha sido decidido. Estuvo presente en la entrega de las obras de vallado y urbanización, y es una persona clave para comprender el avance del proyecto hasta convertir la BLET cordobesa en un enclave estratégico para la defensa nacional. La Secretaría de Estado de Defensa, además, tiene a su mando organismos clave como el Digeneco o la DGAM, encargada del material y el armamento.

Jordi Hereu Boher

Clave en los programas PEAS

Jordi Hereu Boher. / CÓRDOBA

La Estrategia Industrial de Defensa engloba no solo al Ministerio de Defensa, pues también corresponde al Ministerio de Industria, al que asigna un papel muy relevante. Ambos organismos, junto a otros de Economía, Ciencia, Transición Ecológica o Exteriores, están en interlocución permanente. El Ministerio de Industria, dirigido por Jordi Hereu, se encuentra insertado en el esquema de apoyo y financiación de la industria de seguridad y defensa. Los Programas Especiales de Armamentos (PEAS) requieren de la concesión inicial de préstamos por parte de Industria, de los que se benefician las empresas contratadas por Defensa. En sus proyectos, se incorporan el coste, el periodo de entrega y el calendario de financiación. Todo ello, con el objetivo de fortalecer la industria de defensa española como eje para el fortalecimiento de las capacidades del Ejército. Jordi Hereu, licenciado en ADE por la UPC, fue alcalde de Barcelona entre 2006 y 2011 y presidente de Hispasat, empresa de satélites, desde 2020 a su nombramiento como ministro, en 2023.

