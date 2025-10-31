Quién es quién en la BLET: instituciones

José María Bellido

Alcalde de Córdoba

José María Bellido. / CÓRDOBA

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha sido uno de los principales valedores de Córdoba como sede la Base Logística del Ejército de Tierra. Consciente de la importancia del proyecto para Córdoba y su provincia, logró conformar en un tiempo récord un proyecto que recibió el apoyo unánime de administraciones, entidades e instituciones económicas y sociales. Desde la alcaldía del Ayuntamiento de Córdoba, y con el objetivo de reducir al mínimo los plazos necesarios que para que el proyecto de la BLET pueda cumplir sus plazos de ejecución, Bellido está comandando todas las gestiones que competen al Consistorio, que, además, ha aportado 25 millones de euros para la construcción del complejo. Pero, además, y en colaboración con otras instituciones, el primer edil lidera la misión para aprovechar esta oportunidad que abre la base para Córdoba y su provincia. No solo mantiene un contacto estrecho con el Ministerio de Defensa y el Ejército de Tierra, sino que es el principal valedor de Córdoba como ciudad para invertir.

Salvador Fuentes Lopera

Presidente de la Diputación de Córdoba

Salvador Fuentes Lopera. / CÓRDOBA

Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba, está convencido de que la Base Logística del Ejército de Tierra es una oportunidad excepcional para generar riqueza en la provincia a través de, por un lado, los contratos que las empresas locales puedan realizar con el Ejército y el Ministerio de Defensa y, por otro, de las empresas que puedan instalarse en la provincia al albor de la BLET.

Fuentes, que en su etapa como presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba también jugó un papel fundamental en la cesión de suelos del Polígono La Rinconada para el proyecto de la Base Logística, está coordinándose con otras administraciones y organizaciones empresariales para dar a conocer el proyecto, mostrando las múltiples oportunidades de negocio para las empresas de la provincia. Además de ayudar a las empresas cordobesas a prepararse para trabajar con la BLET, la Diputación está colaborando en la detección de las necesidades de personal para poder diseñar las acciones formativas que puedan darles cobertura.

José Carlos Gómez Villamandos

Catedrático y consejero de universidades

José Carlos Gómez Villamandos. / CÓRDOBA

Catedrático en el área de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas, José Carlos Gómez Villamandos ha desarrollado su carrera académica en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, donde también asumió el cargo de rector entre 2014 y 2022. Durante este periodo, impulsó distintas líneas de modernización universitaria y representación institucional, responsabilidad que amplió en 2019 al ser nombrado presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Diplomado en Alta Dirección de Universidades, ha dirigido proyectos de innovación docente y calidad formativa. Es consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y coordina el Programa de Doctorado en Medicina y Sanidad Animal por el Ministerio de Educación y Ciencia. Investigador en el campo de la anatomía patológica veterinaria, es autor de más de cien publicaciones científicas y miembro activo de diversas redes académicas. Es académico correspondiente de las Reales Academias de Ciencias Veterinarias de Andalucía Occidental y Oriental.

Jorge Paradela Gutiérrez

Consejero de Industria, Energía y Minas

Jorge Paradela Gutiérrez. / CÓRDOBA

Jorge Paradela Gutiérrez, consejero de Industria, Energía y Minas, cuenta con una sólida trayectoria en el sector privado, donde desempeñó cargos relevantes en empresas como Heineken, Fundación Cruzcampo y Sevilla FC. Desde su nombramiento en la Junta de Andalucía, su responsabilidad principal es dirigir y coordinar la política industrial y energética, así como promover la cooperación económica y fomentar iniciativas estratégicas en estos ámbitos. En esta línea, la Consejería ha impulsado la creación de la Red Andaluza de Ciudades Industriales, una plataforma destinada a apoyar proyectos industriales de gran impacto, prestando especial atención a aquellos vinculados con la Base Logística del Ejército de Tierra. En materia energética, Paradela subraya la importancia de garantizar un suministro a costes competitivos como elemento clave para impulsar el desarrollo industrial regional. Para ello, trabaja en la mejora de la red de transporte eléctrico y en la promoción de energías renovables, apostando por un modelo energético sostenible.

Ana López Losilla

Subdelegada del Gobierno en Córdoba

Ana López Losilla. / CÓRDOBA

Nacida en Belmez el 12 de febrero de 1966, es funcionaria de carrera del Grupo A1, desempeñando el puesto de técnica superior de Medio Ambiente. Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Córdoba, cuenta además con un máster en Medio Ambiente por la misma facultad, así como con una titulación como Experta Universitaria en Gestión de Espacios Naturales. Su trayectoria profesional ha estado siempre ligada a la Administración pública y a la protección del entorno. Además, desde el 11 de enero de 2024 ejerce como subdelegada del Gobierno en la provincia de Córdoba, tras su nombramiento mediante resolución del delegado del Gobierno en Andalucía. Entre mayo de 2023 y enero de 2024 fue concejala del Ayuntamiento de Córdoba. En la Diputación Provincial de Córdoba ocupó diversos cargos: jefa del Departamento de Medio Ambiente (2009-2024), técnica superior (2007-2009) y técnica de Medio Ambiente (1998-2007). Entre 1991 y 1997 trabajó como bióloga y técnica en distintos proyectos medioambientales.

Adolfo Molina Rascón

Delegado del Gobierno de la Junta

Adolfo Molina. / CÓRDOBA

Desde 2022, Adolfo Molina Rascón, natural de Cabra y nacido en 1975, ejerce como delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba. Diputado en el Parlamento andaluz por Córdoba desde 2012, Molina ha desarrollado su carrera política local, habiendo sido teniente de alcalde en su localidad natal y delegado de Comunicación en la Diputación Provincial. Bajo su etapa, la Junta ha reforzado su compromiso con la Base Logística del Ejército de Tierra, destinando una inversión de cien millones de euros y facilitando los terrenos para la construcción del complejo. La estrategia regional apuesta por posicionar a Córdoba como referente del clúster logístico andaluz, apoyando infraestructuras clave como la culminación de la ronda Norte y la Autovía del Olivar. Además, se impulsa la formación profesional y universitaria en áreas vinculadas a los empleos que generará la Base Logística, con el fin de potenciar el desarrollo económico y social de la provincia. La coordinación entre administraciones es fundamental para el avance de estos proyectos estratégicos.

Blanca Torrent Cruz

Presidenta del Imdeec y concejala

Blanca Torrent Cruz. / CÓRDOBA

Con una sólida trayectoria en el ámbito empresarial y una destacada implicación en la gestión pública local, Blanca Torrent desempeña el cargo de primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Córdoba. En este papel, lidera la Delegación de Hacienda, Economía y Empleo, coordina el Área de Economía, Hacienda y Administración Pública y preside el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec). Su gestión se ha centrado en potenciar la incorporación del talento cordobés en proyectos clave como la Base Logística del Ejército. Graduada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Loyola, ha complementado su formación con especializaciones en Comercio Exterior, Gestión Aduanera y Operadores OEA. Cuenta también con una diplomatura en Fundamentos de la Empresa Familiar y dos másteres en Alta Dirección, ambos por el Instituto Internacional San Telmo. Precisamente, el vivero de empresas del Imdeec ha acogido al Grupo Oesía, que desarrollará su proyecto empresarial centrado en electrónica, IA y ciberseguridad.

Félix Romero

Presidente del Iprocedo y alcalde

Félix Romero. / CÓRDOBA

Natural de Cañete de las Torres y nacido en 1978, Félix Romero Carrillo combina su labor como alcalde de su localidad con importantes responsabilidades provinciales. Químico de formación, desempeña el cargo de diputado provincial y preside el Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba. Esta institución se dedica a planificar, gestionar y difundir estudios, programas y proyectos enfocados en el desarrollo socioeconómico de la provincia, además de impulsar acciones orientadas a mejorar la formación y la empleabilidad de los trabajadores. En este contexto, Iprodeco ha realizado un análisis exhaustivo sobre las empresas relacionadas con el sector de defensa, alineando sus resultados con las necesidades que generará la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). El informe subraya la importancia que tendrá este proyecto para el desarrollo de empresas tecnológicas especializadas en mantenimiento, abastecimiento, control de gestión interna y análisis avanzado de datos, consolidando así un clúster estratégico en la provincia.

Antonio Granados Miranda

Regidor del municipio de La Carlota

Antonio Granados Miranda. / CÓRDOBA

Antonio Granados, alcalde de La Carlota desde 2015, confía en que la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) marque un antes y un después en el desarrollo económico de su municipio. Situada estratégicamente junto a la A-4, La Carlota se ha convertido en la localidad cordobesa de mayor crecimiento poblacional de la última década. Granados destaca la disponibilidad de suelo industrial, con más de 650.000 metros cuadrados urbanizados, y la agilidad en los trámites urbanísticos como ventajas para atraer empresas, especialmente del sector de defensa. El alcalde resalta que los encuentros con industrias militares son constantes y que la localidad ya participa en ferias internacionales para mostrar su potencial. Paralelamente, La Carlota apuesta por la formación profesional de los jóvenes a través de ciclos vinculados a la demanda de las empresas. Granados subraya que el cumplimiento del cronograma de la BLET será clave para transformar el municipio y consolidar su papel como centro estratégico en la provincia de Córdoba.

Francisco Palomares Sánchez

Alcalde de Villafranca de Córdoba

Francisco Palomares Sánchez. / CÓRDOBA

Francisco Palomares, alcalde de Villafranca de Córdoba desde 2015, impulsa un ambicioso plan para que su municipio del Alto Guadalquivir esté listo ante la llegada de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). Situada a solo cinco kilómetros del casco urbano, la futura instalación militar promete generar cientos de empleos directos e indirectos, así como dinamizar la economía local. El Ayuntamiento ya ha iniciado los trabajos de adaptación poblacional e industrial, apoyándose en el PGOM y el PGOU para planificar tanto el crecimiento residencial como el desarrollo de suelo industrial. Palomares destaca las ventajas estratégicas de Villafranca, con acceso a la autovía, ferrocarril y comunicaciones eficientes, y subraya que la rapidez en la ejecución del plan será clave para atraer nuevas empresas al municipio. Además, se ha habilitado un apartado en la web municipal para informar sobre la BLET, incluyendo ofertas de empleo y novedades del proyecto, reforzando la preparación del municipio ante el impacto del complejo logístico previsto para 2027.

