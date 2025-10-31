Quién es quién en la BLET: formación e innovación

Manuel Torralbo

Rector de la Universidad de Córdoba

Manuel Torralbo Rodríguez. / CÓRDOBA

La Universidad de Córdoba mantiene desde hace muchos años una estrecha colaboración con el Ejército de Tierra y el Ministerio de Defensa. Su intervención fue de gran relevancia para conformar la propuesta con el objetivo de conseguir que la Base Logística del Ejército de Tierra se ubique en Córdoba. El actual rector de la UCO, el catedrático de Didáctica de las Matemáticas de la universidad cordobesa, Manuel Torralbo, está convencido de que la institución debe jugar un papel fundamental, no solo en la formación de futuros trabajadores de la BLET y el entramado empresarial que se genere alrededor de ella, sino en el ámbito de la investigación. Bajo su mandato se ha puesto en marcha el máster en Dirección Logística 4.0, se ha incorporado la mención en Transporte, Servicios Urbanos y Logística en el Grado en Ingeniería Civil y en el curso 2027-28 se incorporará el grado de Transporte y Logística junto a la Universidad de Cádiz. Además, la institución universitaria imparte el máster en Inteligencia Computacional e Internet de las Cosas.

Correo: rector@uco.es

Teléfono: 957 218 045

Fabio Gómez-Estern

Rector de la Universidad Loyola

Fabio Gómez-Stern. / CÓRDOBA

Fabio Gómez-Estern (Sevilla, 1972) es rector de la Universidad Loyola desde septiembre de 2023. Es ingeniero de Telecomunicaciones, economista y doctor en Sistemas de Control. Su vinculación con la Universidad Loyola se remonta a 2012, año en que asumió la dirección de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, responsabilidad que mantuvo hasta su nombramiento como rector. Desde ese puesto impulsó la creación de la propia escuela, así como el diseño y puesta en marcha de las titulaciones oficiales de grado y posgrado en el ámbito de la ingeniería. Su trayectoria profesional combina una sólida experiencia académica con una destacada proyección internacional en el sector industrial. Ha trabajado en empresas como Abengoa y France Télécom en París y ha liderado proyectos para compañías de referencia en sectores como el naval, aeronáutico, de telecomunicaciones y construcción, como Airbus, Navantia, Ghenova o Azvi, entre otras. Su perfil integra visión tecnológica, liderazgo universitario y una firme apuesta por la innovación.

Red social: https://goo.su/ZyPz

Teléfono: 955 641 600

Francisco Muñoz Usano

Presidente del Consejo Social de la UCO

Francisco Muñoz Usano. / CÓRDOBA

Francisco Muñoz Usano ocupa la presidencia del Consejo Social de la Universidad de Córdoba (UCO), cargo en el que se encuentra desde 2020 y que renovó en enero de 2024. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y doctorado en Derecho por la Universidad de Córdoba, posee además cuatro diplomaturas en Perito Mercantil, Práctica Jurídica, Criminología y en Planificación, Dirección y Gestión de Seguridad. Con más de treinta años de experiencia en la abogacía, Muñoz Usano ya formó parte del Consejo Social de la UCO entre 1997 y 2017 y ha sido consejero en el Consejo de Gobierno de esta universidad. En 2019 recibió el Premio Nacional de Seguridad Ramón Borredá, reconocimiento a su labor como fundador y presidente desde 1998 de la Sociedad Española de Estudios Jurídicos en Materia de Seguridad. Además, su trabajo destaca por la promoción del Derecho de la Seguridad y su participación durante más de quince años en la Comisión Nacional del Ministerio del Interior, encargada de coordinar la seguridad pública y privada.

E-mail: consejo.social@uco.es

Teléfono: 957 21 81 27

Francisco Adame

Eficiencia y digitalización industrial

Francisco Adame. / CÓRDOBA

Francisco Adame Rodríguez es director del área Smart Industry (Industria 4.0) en Minsait, compañía líder en transformación digital y tecnologías de la información. Además, ejerce como CEO de Deuser, empresa especializada en automatización industrial, robótica, visión artificial y optimización de procesos, con un enfoque en aportar soluciones que mejoren la competitividad del tejido productivo.

Con más de veinte años de experiencia, ha liderado numerosos proyectos de Industria 4.0 en los que ha aplicado tecnologías innovadoras y software a medida. Su misión es clara: impulsar la eficiencia, la productividad y la sostenibilidad de las empresas mediante la integración de tecnologías digitales y la capacitación continua de los equipos.

Su ámbito de especialización incluye sistemas SCADA, controles distribuidos, comunicaciones industriales, bases de datos SQL Server, entornos como Microsoft Visual Studio y Embarcadero Delphi, así como plataformas de Siemens, Allen Bradley, Panasonic, Omron, Mitsubishi, Schneider y otras firmas internacionales.

Red social: https://goo.su/lyvqJqd

Teléfono: 957 35 72 47

Juan Antonio Caballero

Referente en gestión y conocimiento

Juan Antonio Caballero. / CÓRDOBA

En mayo de 2024, Juan Antonio Caballero asumió la presidencia del Parque Tecnológico Rabanales 21, un espacio clave en Córdoba para el impulso de la innovación y la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa. Doctor en Matemáticas por la Universidad de Granada, es profesor titular de Estadística e Investigación Operativa en la UCO, donde ha desarrollado una amplia trayectoria docente e investigadora. Ha ocupado cargos de responsabilidad como vicerrector de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (2003-2013) y coordinador general de Proyectos Estratégicos (2014-2021). Actualmente, es secretario ejecutivo del Consorcio de Bibliotecas de Universidades Públicas de Andalucía y responsable académico de la Cátedra de Flamencología. Su propósito al frente del consejo de administración de Rabanales 21 es «trabajar a fondo por la consolidación del parque como espacio empresarial de referencia en innovación y tecnología». En Rabanales 21 se han instalado o han anunciado su emplazamiento varias empresas de defensa atraídas por la BLET.

Web: https://ptcordoba.es/

Teléfono: 957 340 115

David González Fernández

Director de la Agencia Sekuens

David González Fernández. / CÓRDOBA

David González Fernández, natural de Oviedo y doctor en Química, es el actual director ejecutivo de la Agencia Sekuens, el organismo público encargado de impulsar la innovación y la competitividad empresarial en Asturias. La agencia, heredera del antiguo IDEPA, desempeña un papel estratégico en el desarrollo económico de la región, con especial atención al sector de defensa, donde mantiene una estrecha relación con el ecosistema industrial de Córdoba.

Con una amplia trayectoria en gestión de proyectos tecnológicos y creativos, González asumió la dirección de Sekuens en 2023. Además, preside la Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias, reforzando así su implicación en el apoyo financiero al tejido empresarial regional.

Su experiencia incluye el paso por instituciones clave del ecosistema innovador asturiano, como la Fundación Prodintec, Idonial, Asturex, el CEEI y Ficyt. A nivel internacional, también ha sido asesor de la Comisión Europea en el ámbito de Investigación e Innovación durante la última década.

Teléfono: 985980020

Programa Caetra de Murcia

Focalizado en la defensa y la seguridad

Programa Caetra de Murcia. / CÓRDOBA

El programa Caetra, impulsado desde la Región de Murcia, busca posicionarse como motor de desarrollo en el ámbito de las tecnologías duales, aplicables tanto al sector civil como al militar. Enfocado en defensa, seguridad y reconstrucción, pretende acelerar la innovación tecnológica y dinamizar el tejido empresarial regional. En su primera fase, que se extenderá hasta 2026, cuenta con 16,5 millones de euros de presupuesto, respaldados por más de 8.000 millones en fondos europeos. El proyecto prevé la creación de más de 1.500 empleos altamente cualificados, vinculados a sectores estratégicos. El objetivo principal es claro: impulsar el crecimiento de Murcia, aumentar las exportaciones de tecnología dual y favorecer la aparición de nuevas iniciativas innovadoras. Actuará como plataforma para compartir prácticas, facilitar el acceso a financiación y promover la transferencia tecnológica. Su diseño también contempla el fomento de la formación especializada y el impulso a la creación de ‘startups’ vinculadas a este ámbito.

Web: https://lc.cx/CqvBtP

Teléfono: 968362800

Francisco Lamas López

Director técnico del Cesadar

Francisco Lamas López. / CÓRDOBA

Con una sólida formación entre España y Francia, y una trayectoria consolidada en el ámbito de la ingeniería militar y el análisis de datos, Francisco Lamas López se ha convertido en una figura de referencia en el desarrollo de soluciones predictivas aplicadas a la defensa.

Ingeniero de Caminos, máster en Mecánica y doctor en Ingeniería por la École des Ponts ParisTech, combina su perfil técnico con una amplia experiencia institucional. Desde 2017, dirige el área técnica del Cesadar, el Centro de Supervisión y Análisis de Datos de la Armada, ubicado en el Arsenal de Cartagena, donde lidera proyectos de I+D+i basados en inteligencia artificial para el mantenimiento predictivo de sistemas complejos.

Es oficial del Cuerpo de Ingenieros de la Armada y cuenta con la distinción de alférez de navío. Asimismo, desarrolla labores de coordinador nacional del CapTech Information de la Agencia de Defensa Europea y como profesor del máster en Ciencia de Datos impartido en la Universidad Camilo José Cela, con sede en Villanueva de la Cañada (Madrid).

Web: https://lc.cx/DESDLh

Teléfono: 918153131

Martin Huber

Jefe de proyectos en EDA

Martin Huber. / CÓRDOBA

Con una sólida base técnica, Huber lidera actualmente proyectos logísticos en la Agencia Europea de Defensa (EDA), el organismo encargado de impulsar las capacidades estratégicas del continente en el ámbito militar. Formado como fabricante de herramientas y con un título en Ingeniería Mecánica, su carrera ha estado siempre vinculada al ámbito técnico. Tras una etapa inicial en el departamento de ingeniería de Siemens, dio el salto a las Fuerzas Armadas, donde, como oficial de Estado Mayor Técnico, desempeñó distintos cargos centrados en la logística, el mantenimiento y la reparación de material militar.

Su experiencia sobre el terreno incluye misiones internacionales en escenarios como Afganistán o Sudáfrica, donde reforzó su perfil operativo. En la actualidad, desde la EDA, está al frente de proyectos que evalúan el potencial de tecnologías emergentes, como la fabricación aditiva -conocida popularmente como impresión 3D- en aplicaciones militares, una línea de trabajo con creciente relevancia estratégica.

Correo: martin.huber@eda.europa.eu

Teléfono Com. EDA: +32 2 504 28 23

Sebastián Ventura Soto

Innovación digital de la UCO a la BLET

Sebastián Ventura Soto. / CÓRDOBA

Desde su puesto como vicerrector de Transformación Digital y Gestión de Datos de la Universidad de Córdoba (UCO), Sebastián Ventura Soto lidera la estrategia tecnológica y de digitalización de la institución, un ámbito directamente conectado con el desarrollo de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), con la que mantiene interlocución directa. Su amplia experiencia en inteligencia artificial, ‘big data’ y aprendizaje automático, fruto de más de 300 publicaciones científicas, refuerza el impulso de la UCO en áreas clave para la automatización, la eficiencia y la predicción de procesos, pilares también del nuevo centro logístico.

Ventura, catedrático cordobés y responsable del grupo de investigación «Knowledge Discovery and Intelligent Systems», ha dirigido programas de doctorado y másteres en sistemas inteligentes, además de ocupar cargos como subdirector del Instituto Andaluz de Ciencia de Datos. Su trayectoria consolida el vínculo entre universidad, innovación y desarrollo tecnológico aplicado al futuro de la BLET.

Web: https://lc.cx/tMej0J

Correo: vr.tdgd@uco.es

Carolina Díaz Fernández

Directora de Asturias HUB de Defensa

Carolina Díaz Fernández. / CÓRDOBA

Desde marzo de 2023, la ovetense dirige el Asturias ‘Hub’ de Defensa, una iniciativa creada para posicionar el Principado de Asturias como un referente en investigación y desarrollo tecnológico dentro del sector de defensa nacional. En ese sentido, este organismo forma parte del corredor industrial Ruta de la Plata, donde la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba desempeñará un papel capital. La actividad del ‘hub’ se centra en brindar apoyo estratégico a pymes, facilitando su integración en proyectos tecnológicos de alto valor. Bajo la dirección de Díaz Fernández, el ‘hub’ agrupa a grandes empresas, ‘startups’, pymes y un centro tecnológico, ofreciendo servicios avanzados en aspectos como la fabricación, nuevos materiales, gemelos digitales, sensores, sistemas electrónicos, protección personal, inteligencia artificial, plataformas robóticas y simulación militar. Licenciada en Química Analítica y formada en la Universidad de Oviedo, Díaz Fernández, además, aporta una amplia experiencia en consultoría y asesoría profesional.

Red social: https://lc.cx/7bHe4S

Teléfono: 6975264 39

Pablo Romero y Florentino Santos

Máster logístico ligado a la BLET

Pablo Romero a la derecha y Florentino Santos a la izquierda. / CÓRDOBA

En paralelo al impulso económico y estratégico que representa la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba, la Universidad de Córdoba puso en marcha en el curso 2024-25 el Máster de Formación Permanente en Dirección Logística 4.0, una titulación diseñada para responder a las nuevas demandas del sector, tanto en su vertiente civil como militar.

Con un enfoque dual y práctico, el programa tiene como objetivo ofrecer formación especializada que conecte con las oportunidades laborales derivadas del proyecto. La duración de este máster es de año y medio. Los codirectores actuales del máster son Pablo Romero, del Departamento de Mecánica de la UCO, y Amelia Zafra, del departamento de Informática y Análisis Numérico de la UCO. Entre los profesores del máster está Florentino Santos, actual secretario general de FP y Educación Permanente de la Junta de Andalucía, que fue antes codirector con Pablo Romero, y otros expertos en logística y gestión de almacenes del sector público y privado.

Web: https://lc.cx/fiCBEk

Teléfono: 957212235

Francisco Vázquez Serrano

Formación técnica en la UCO

Francisco Vázquez Serrano. / CÓRDOBA

Con una amplia trayectoria en la Universidad de Córdoba, Francisco Vázquez ha dedicado su carrera a la docencia en la Escuela Politécnica Superior, donde ha impartido asignaturas en el ámbito de la Ingeniería, como Ingeniería de Control, Regulación Automática, Modelado y Simulación de Sistemas Dinámicos o Edificios Inteligentes. Dirige el máster dual en Industria 4.0, una titulación alineada con los perfiles tecnológicos que demanda la BLET y que también imparte como docente. Su enfoque combina formación técnica especializada y conexión directa con las necesidades de la industria.

Forma parte del programa de doctorado en Ingeniería y Tecnología de la Universidad de Córdoba y ha participado en más de una veintena de cursos universitarios, además de compaginar con la investigación. A lo largo de su carrera, ha desempeñado distintos cargos de responsabilidad dentro de la Escuela Politécnica Superior, entre ellos, secretario, subdirector de Calidad y Relaciones con Empresas y director del centro.

Web: https://lc.cx/lMhxwG

Teléfono: 957218729

Nodo de la Red de Horizontes de Isdefe

Horizontes tecnológicos para la defensa

Nodo de la Red de Horizontes de Isdefe. / CÓRDOBA

Isdefe, empresa pública de ingeniería y consultoría que presta apoyo al Ministerio de Defensa del Gobierno de España y a la Administración General del Estado, impulsa la innovación como eje de anticipación y mejora de sus servicios. Entre sus principales iniciativas destaca la Red Horizontes, un sistema de observatorios dedicados a la prospectiva y la vigilancia tecnológica, concebido para detectar tendencias futuras y capacitar al personal ante los nuevos desafíos.

A través de esta red, Isdefe articula la colaboración con universidades y centros de investigación mediante cátedras y convenios que promueven el intercambio de conocimiento y la captación de talento. Dentro de la red, el nodo de logística desempeña un papel estratégico al analizar tecnologías aplicables a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba, contribuyendo al desarrollo de soluciones en inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad y gestión avanzada que reforzarán la eficiencia operativa y la preparación tecnológica de la defensa española.

Web: https://isdefeinnova.es/

Teléfono: 914115011

María de los Ángeles Martín Santos

Química e innovación para la BLET

María de los Ángeles Martín Santos. / CÓRDOBA

María Ángeles Martín Santos, catedrática de Ingeniería Química en la UCO desde 2018, aplica su experiencia en ingeniería ambiental y valorización de residuos al contexto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba. Licenciada y doctora en Ciencias Químicas, su tesis doctoral abordó la producción de biogás a partir de vinazas, combinando digestión anaerobia y fotocatálisis, un ejemplo de cómo sus investigaciones resuelven retos ambientales y energéticos. Responsable del grupo PAIDI RNM-271 «Bioingeniería de Residuos e Ingeniería Verde» y directora de la Cátedra Enresa-UCO, Martín Santos coordina proyectos de transferencia tecnológica con empresas, centrados en economía circular y optimización de procesos. Su vocación científica, inspirada desde la infancia y consolidada en la universidad, conecta directamente con la sostenibilidad y eficiencia que demandará la BLET, aportando innovación para la gestión de recursos, tratamiento de residuos y soluciones técnicas que reforzarán la operativa y el impacto ambiental del espacio logístico.

Web: https://lc.cx/wmxZfV

Teléfono: 957212273

Gregorio Blanco Roldán

Invención universitaria para vehículos

Gregorio Blanco Roldán. / CÓRDOBA

Gregorio Blanco Roldán, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (Etsiam) de la UCO, lidera investigaciones sobre seguridad y estabilidad de vehículos agrícolas, industriales y militares, un área de conocimiento que conecta directamente con la BLET. Junto a varios compañeros investigadores, desarrolló Inclisafe, un sistema polivalente de prevención de vuelcos, adaptado a aplicaciones civiles y militares, instalado en vehículos como el RG-31 Nyala o el Maxxpro Recovery. La colaboración con el Ejército de Tierra, a través del MALE y el Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda de El Higuerón, ha permitido perfeccionar estas tecnologías duales. Blanco y su equipo aprovechan una infraestructura pionera en Europa, ubicada en la nave agraria de la Finca Experimental de Rabanales, para ensayos de vuelco de vehículos de gran tamaño. Este centro permite evaluar prototipos y diseñar medidas de seguridad, reforzando la vinculación entre la UCO, la innovación tecnológica y la operativa de la futura BLET en Córdoba.

Web: https://lc.cx/WAMdEu

Teléfono: 957218524

Matías Liñán Reyes

Energía y electrónica en clave logística

Matías Liñán Reyes. / CÓRDOBA

Matías Liñán Reyes, profesor colaborador en el departamento de Arquitectura de Computadores, Electrónica y Tecnología Electrónica de la UCO y subdirector de Estudiantes y Calidad de la Escuela Politécnica Superior, aplica su experiencia en gestión de energía eficiente a los retos tecnológicos vinculados a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Sevilla, Liñán cuenta con más de 21 años de trayectoria, participando en proyectos de investigación en microelectrónica, con publicaciones, libros y patentes que reflejan su labor innovadora. Destaca el potencial de la cercanía entre el Campus de Rabanales 21 y la futura BLET como núcleo de oportunidades para empresas y egresados de la UCO. Además, subraya la importancia de la formación de calidad, la transferencia tecnológica y la colaboración universidad - empresa para avanzar en áreas como computación cuántica, conectividad 5G y sistemas electrónicos inteligentes, pilares que reforzarán la eficiencia operativa y la innovación tecnológica del complejo.

Red social: https://lc.cx/uM2XOG

Teléfono: 957218423

Diego Ángel Copé Gil

Gran catálogo de Formación Profesional

Diego Ángel Copé Gil. / CÓRDOBA

Diego Ángel Copé Gil, licenciado en Historia por la UCO y máster en Supervisión, Evaluación y Dirección de Centros y Programas Educativos, es funcionario del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria desde 2009 y cuenta con una amplia experiencia directiva en centros educativos de Córdoba. Ha sido jefe de departamento en el IES La Soledad, jefe de estudios y vicedirector en el IES Maimónides, donde ejerció como director hasta ser nombrado delegado provincial de Desarrollo Educativo y FP en 2025. Copé Gil subraya la importancia de la Formación Profesional para responder a la demanda laboral que generará la BLET. En Córdoba, los ciclos formativos en Comercio y Marketing, sobre todo Transporte y Logística, junto a programas en Administración, Informática y Mecatrónica, preparan a los futuros profesionales para incorporarse a las empresas vinculadas a la BLET. Según Copé Gil, combinar formación de calidad, coordinación educativa y orientación práctica permitirá a los estudiantes integrarse de manera eficiente en los nuevos puestos de trabajo.

Web: https://lc.cx/zGHfW4

Teléfono: 957001172

Sonia Moncalvillo Moracho

Un ‘Zoco’ de oportunidades formativas

Sonia Moncalvillo Moracho. / CÓRDOBA

Sonia Moncalvillo Coracho, profesora de Geografía e Historia y directora del IES Zoco de la capital cordobesa, ha sido testigo directo del impacto que la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) está generando en Córdoba. Desde que se anunció el proyecto, la demanda para cursar los ciclos formativos del centro casi se ha duplicado, con cerca de 2.500 solicitudes para 730 plazas.

Moncalvillo subraya que el interés crece progresiva y especialmente en las enseñanzas vinculadas a la mecánica, la mecatrónica y el mantenimiento industrial, perfiles muy demandados en la base y su industria auxiliar. El IES Zoco ofrece una amplia oferta educativa, desde los grados básicos de Fabricación y Montaje o Mantenimiento de Vehículos hasta los superiores de Automoción, Diseño en Fabricación Mecánica o Mecatrónica Industrial, además de cursos de especialización en Fabricación Aditiva o Digitalización del Mantenimiento. La directora afirma que el centro se ha convertido en un referente para la cualificación técnica que requerirá la BLET.

Web: https://www.ieszoco.es/

Teléfono: 957379764

Antonia María Cárdenas López

Motores del futuro en Montoro

Antonia María Cárdenas López. / CÓRDOBA

Antonia María Cárdenas López, profesora de Carrocería y directora del IES Antonio Galán Acosta de Montoro, lidera un proyecto educativo que mira hacia la BLET como horizonte profesional para su alumnado. En este IES se imparten enseñanzas que cubren desde la mecánica hasta la administración, todas ellas vinculadas a los perfiles que demandará la nueva infraestructura militar. La oferta formativa incluye los ciclos en Automoción (Familia Transporte y Mantenimiento de Vehículos); en Instalaciones Eléctricas y Automáticas (Familia Electricidad y Electrónica); y en Carrocería, Electromecánica de Vehículos Automóviles y otra de Maquinaria (Familia Transporte y Mantenimiento de Vehículos). Este último, implantado recientemente, convierte al IES Antonio Galán Acosta en el único centro fuera de la capital que ofrece formación específica para trabajar con maquinaria pesada -tanques, camiones o grupos electrógenos-. Y la oferta relacionada con la BLET se completa con el grado medio de Gestión Administrativa y el superior de Administración y Finanzas.

Web: https://lc.cx/xyUV1k

Teléfono: 67153 1906

Fernando Merlo Fernández

Formar el rumbo de la logística

Fernando Merlo Fernández. / CÓRDOBA

Fernando Merlo Fernández, director del IES Luis de Góngora de Córdoba, ve en la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) un motor de transformación educativa y laboral. Cuando acabe el actual curso se graduará la primera promoción del ciclo formativo de Grado Superior en Transporte y Logística, que el centro comenzó a impartir en el curso 2024-25. Tanto interés ha despertado este grado, que si bien comenzó el primer año con 20 plazas, en su segundo año de implantación se ampliaron a 30 las plazas, las cuales se cubrieron rápidamente, quedándose aspirantes en lista de espera. El IES Góngora cuenta con otros estudios relacionados con la BLET, como son los grados superiores en Comercio Internacional y Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, así como el de Grado Medio en Actividades Comerciales. Fernando Merlo subraya que el alumnado adquiere competencias para planificar rutas, coordinar equipos y gestionar operaciones de transporte global, perfiles que serán esenciales para la logística militar y empresarial.

Web: https://iesgongora.com/

Teléfono: 957734551

María Quintana Alcaide

La energía formativa de La Carlota

María Quintana Alcaide. / CÓRDOBA

María Quintana Alcaide, directora del IES Nuevas Poblaciones de La Carlota y profesora del Departamento de Matemáticas, encarna la vocación educativa puesta al servicio del desarrollo industrial y tecnológico de la provincia. Tras 24 años de experiencia docente, lidera un centro que se ha convertido en un referente en la preparación del talento técnico que demandará la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). Su oferta abarca el ciclo formativo de Grado Medio en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y el de Mantenimiento Electromecánico (Familias Electricidad y Electrónica e Instalación y Mantenimiento, respectivamente), junto al Grado Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, todos orientados a la inserción laboral inmediata y con modalidades duales. Quintana destaca que el objetivo es capacitar a los jóvenes en montaje, mantenimiento y planificación de sistemas eléctricos, mecánicos o automatizados, combinando la formación teórica con la práctica empresarial que será clave en el entorno de la BLET.

Web: https://lc.cx/m6CR8Y

Teléfono: 957307521

María Dolores Gálvez Páez

Preparar el futura laboral de la BLET

María Dolores Gálvez Páez. / CÓRDOBA

María Dolores Gálvez Páez (La Rambla, 1974), licenciada en Derecho y máster en Dirección de Empresas de Economía Social, ha dedicado su trayectoria a impulsar la formación y el empleo en Córdoba. Con una sólida experiencia en gestión pública -desde la Oficina del SAE de Puente Genil hasta la dirección del Centro de Formación Profesional para el Empleo de Montilla-, hoy lidera desde la Delegación de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo un proyecto decisivo para el futuro de la provincia: las convocatorias de Formación Profesional para el Empleo dirigidas a cubrir las necesidades de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) y de su tejido auxiliar. La primera iniciativa, dotada con más de 1,3 millones de euros, contempla 43 cursos en áreas como robótica, ciberseguridad, mantenimiento de vehículos o logística digital, con 645 plazas iniciales y la previsión de alcanzar 7.000 personas formadas hasta 2027. «Es una formación con empleo asegurado», destaca Gálvez, convencida de que la cualificación será el verdadero motor de la BLET.

Web: https://lc.cx/SkBIVb

Teléfono: 957001115

María del Pilar Dorado Pérez

Embajadora de la ‘Marca Ejército’

María del Pilar Dorado Pérez. / CÓRDOBA

María del Pilar Dorado Pérez es catedrática de Máquinas y Motores Térmicos en la Universidad de Córdoba, donde desarrolla su labor académica. Su trayectoria está respaldada por una sólida participación en congresos, publicaciones docentes y científicas y dirección de proyectos nacionales e internacionales. Esto la ha convertido en una figura de referencia en su especialidad, con proyección internacional, posicionándola entre el 2% de los investigadores más citados del mundo en su área de conocimiento. Colabora con diversos organismos nacionales e internacionales. Así, ha participado como experta en el desarrollo del estándar europeo del biodiésel. En diciembre de 2023, recibió el reconocimiento como embajadora de la ‘Marca Ejército’, una distinción otorgada por el Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra. Este papel le permite actuar como representante del Ejército de Tierra, con el objetivo de difundir y respaldar la iniciativa de la Base Logística del Ejército en Córdoba, fortaleciendo así los lazos entre la comunidad universitaria y el ámbito de la defensa.

Mail: pilar.dorado@uco.es

Manuel Ruiz de Adana Santiago

Figura clave en el sector termodinámico

Manuel Ruiz de Adana Santiago. / CÓRDOBA

Manuel Ruiz de Adana es doctor Ingeniero Industrial y catedrático de Universidad en el área de Máquinas y Motores Térmicos del departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada de la Universidad de Córdoba. Con más de treinta años de experiencia académica y cuatro en el sector privado como ingeniero de Refrigeración y Climatización, desarrolla su labor en docencia, investigación y transferencia tecnológica en Climatización y Calidad de Aire Interior. Dirige el Grupo de Investigación TEP-974 RATE (Research in Applied Thermal Engineering) y ha liderado más de diez proyectos I+D+i nacionales y europeos, además de numerosos contratos con empresas del sector. Es autor de más de 50 artículos en revistas internacionales de alto impacto y de más de 100 contribuciones a congresos. Ha dirigido nueve tesis y más de 120 trabajos académicos. Participa activamente en Atecyr, Rehva, Ashrae y el Annex 85 de la Agencia Internacional de la Energía. Su colaboración impulsa el desarrollo termodinámico y la formación de nuevos profesionales en la BLET.

Perfil: https://www.uco.es/users/manuel.ruiz/index.htm

Parque Tecnológico de Córdoba

Rabanales 21 como eje tractor

Parque Tecnológico de Córdoba Rabanales 21. / CÓRDOBA

El Parque Tecnológico de Córdoba Rabanales 21 ha conseguido atraer a dos grandes referentes de la industria de defensa en nuestro país, como son Escribano y GDLS Santa Bárbara. Desde su llegada, ha sido claro el interés de estas compañías por colaborar con el ecosistema empresarial del parque y su entorno. Desde el anuncio de la localización de la Base Logística en Córdoba, el Rabanales 21 ha venido trabajando para poner en valor la potencialidad de la tecnología dual de sus empresas (sistemas antivuelco, fabricación aditiva, sistemas de seguridad, ciberseguridad, etc.), las relaciones con la Universidad de Córdoba y, a la vez, se ha ido introduciendo en este sector para transformar ese conocimiento en oportunidades para su comunidad empresarial. Desde la edición de 2021, ha estado presente en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España (Feindf). Además, es socio de la Fundación Círculo de las Tecnología para la Seguridad y la Defensa. Cada año, Rabanales 21 organiza encuentros, talleres y jornadas de interés en el ámbito de la defensa.

Web: https://ptcordoba.es/

Teléfono: 957 340 115

María Dolores Calzada Canalejo

Catedrática de Física Aplicada de la UCO

María Dolores Calzada Canalejo. / CÓRDOBA

María Dolores Calzada Canalejo es catedrática de Física Aplicada de la Universidad de Córdoba y responsable del Laboratorio de Innovación en Plasmas del departamento de Física de la UCO (FQM-301). Especialista en plasmas (gases parcialmente ionizados) a presión atmosférica, Calzada ha trabajado en el desarrollo de equipos de descontaminación química y biológica en el sector más demandante y más exigente en estos temas, el de la defensa NRBQ (siglas de Nuclear, Radiológica, Biológica y Química). El proyecto se ha desarrollado en colaboración con la empresa Ibatech Tecnología, firma especializada en el sector NRBQ. El proyecto, financiado a través del programa ‘Coincidente’ de la Dirección General de Armamento y Material (Dirgam) del Ministerio de Defensa, que tiene por objetivo potenciar la I+D en tecnologías de uso dual, buscaba desarrollar métodos de descontaminación utilizando plasma frío, sobre todo para material sensible electrónico de alta responsabilidad y, además, de una forma que no afecte al medioambiente.

Mail: md.calzada@uco.es

Teléfono: 957211026

Ramón González Merino

Programa de Tierra Novaindef

Ramón González Merino. / CÓRDOBA

Ramón González, radicado en Córdoba, es líder del Programa de Tierra en Novaindef. González aporta experiencia de puestos anteriores en Global Scan 3D y Fundación Cetemet, donde ejerció como director de la Oficina Acelera y también de Innovación y Transferencia. González es Ingeniero Técnico Industrial, licenciado por la Universidad de Córdoba, además de contar con un Máster en Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura. Destaca por su trayectoria y un sólido conjunto de conocimientos de ingeniería, experiencia en Desarrollo de Productos, manejo y control de AutoCAD, así como de otra serie de herramientas al servicio del diseño y la logística. Por su parte, Novaindef ofrece servicios integrales para proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el ámbito de la defensa y el espacio. Cuentan con las tecnologías más avanzadas en fabricación, post-procesado, inspección y ensayos, para brindar el ciclo completo de desarrollo de producto, además de un compromiso con la excelencia técnica y un enfoque multidisciplinar.

Teléfono: 722 66 51 26

Fernando Adrián Lasagni

Conocimiento de tecnología aeroespacial

Fernando Adrián Lasagni. / CÓRDOBA

Fernando Adrián Lasagni nació en Cinco Saltos (Río Negro, Argentina). Es ingeniero químico por la Universidad Nacional del Comahue (Argentina) y doctor en Ciencia de Materiales por la Universidad Técnica de Viena (Austria). Este científico e ingeniero argentino es experto en ciencia de materiales, fabricación aditiva (impresión 3D) y tecnologías avanzadas de fabricación e inspección no destructiva. Divulgador científico también, trabajó en la Universidad Técnica de Viena entre 2002 y 2007. En 2008 pasa a formar parte de Ibérica del Espacio y también es nombrado profesor en la Universidad de Sevilla, además de trabajar en el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (director técnico). Desde febrero de 2024 ocupa la dirección técnica de la empresa Novaindef. Se ha desempeñado como investigador desarrollando aleaciones ligeras y materiales compuestos de matriz metálica. En el campo de la fabricación aditiva metálica, ha realizado numerosas contribuciones para el desarrollo e industrialización de la tecnología en el sector espacial.

Redes sociales: https://n9.cl/st2mke

Teléfono: 722 66 51 26

Manuel Lopera Rodríguez

Innovación cordobesa para la BLET

Manuel Lopera Rodríguez. / CÓRDOBA

Manuel Lopera Rodríguez, responsable de Programas en Novaindef, representa el perfil de ingeniero joven y comprometido que impulsa el futuro tecnológico vinculado a la BLET. Desde su posición, lidera proyectos de fabricación aditiva y logística avanzada, líneas claves para la innovación industrial que acompañará al desarrollo de la BLET. Ingeniero Industrial por la Universidad de Córdoba, completó también un máster en la misma institución (2020-2022) y actualmente realiza un doctorado en Computación Avanzada, Energía y Plasmas, con una tesis sobre la optimización sostenible de fabricación de materiales de construcción, en colaboración con el Grupo Puma. Su experiencia en el Grupo Elecnor y en la Fundación Cetemet le ha permitido combinar conocimientos de gestión de proyectos con la integración de tecnologías de IoT, inteligencia artificial y sostenibilidad en entornos industriales. Participante del 13º Curso de Defensa Nacional para Jóvenes del CESEDEN, Lopera encarna el talento local que conecta la ingeniería cordobesa con la estrategia nacional de defensa.

Redes sociales: https://n9.cl/st2mke

Teléfono: 722 66 51 26